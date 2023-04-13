https://ria.ru/20230413/pozhar-1865123222.html

В Мордовии пал сухой травы перекинулся на дачи

В Мордовии пал сухой травы перекинулся на дачи - РИА Новости, 13.04.2023

В Мордовии пал сухой травы перекинулся на дачи

Открытое горение строений в поселке в Каргапольском районе Курганской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:35

2023-04-13T17:35

2023-04-13T18:08

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курганская область

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Открытое горение строений в поселке в Каргапольском районе Курганской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало о повреждении огнем в поселке Твердыш 16 строений, в том числе пяти жилых домов, на площади порядка 750 квадратных метров. Пожар из поселка перекинулся на лесной массив, его локализовали на площади 21 гектар."В 17.00 мск объявлена ликвидация открытого горения строений в поселке Твердыш", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

курганская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, россия