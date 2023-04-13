https://ria.ru/20230413/pozhar-1865062041.html
В курганском поселке загорелись 16 строений
В курганском поселке загорелись 16 строений - РИА Новости, 13.04.2023
В курганском поселке загорелись 16 строений
Пять жилых и 11 нежилых строений загорелись на площади порядка 750 квадратных метров в Каргапольском районе Курганской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:48
2023-04-13T14:48
2023-04-13T14:54
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пять жилых и 11 нежилых строений загорелись на площади порядка 750 квадратных метров в Каргапольском районе Курганской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, возгорание удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 40 человек и 17 единиц техники.О пострадавших на данный момент ничего не сообщается.
https://ria.ru/20230412/lokalizatsiya-1864909973.html
курганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В курганском поселке загорелись 16 строений
Пять жилых и одиннадцать нежилых строений загорелись в курганском поселке Твердыш