https://ria.ru/20230413/postradavshaya-1865145008.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка

Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 13.04.2023

Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:10

2023-04-13T18:10

2023-04-13T18:10

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Жилищная, 49, ранена женщина 1949 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что не менее 5,7 тысячи абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, сцкк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, происшествия