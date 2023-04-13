https://ria.ru/20230413/postradavshaya-1865145008.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 13.04.2023
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:10
2023-04-13T18:10
2023-04-13T18:10
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Жилищная, 49, ранена женщина 1949 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что не менее 5,7 тысячи абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, сцкк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка
Представительство ДНР: мирная жительница ранена при обстреле Петровского района Донецка