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В ГД внесли поправки о наказании за содействие решениям против России - РИА Новости, 13.04.2023
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14:59 13.04.2023 (обновлено: 15:05 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/popravki-1865068407.html
В ГД внесли поправки о наказании за содействие решениям против России
В ГД внесли поправки о наказании за содействие решениям против России - РИА Новости, 13.04.2023
В ГД внесли поправки о наказании за содействие решениям против России
В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ об ответственности за содействие решениям международных организации, которые противоречат законодательству РФ,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:59
2023-04-13T15:05
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ об ответственности за содействие решениям международных организации, которые противоречат законодательству РФ, сообщила пресс-служба Госдумы."Также (внесены) изменения в Уголовный кодекс РФ, призванные обеспечить ответственность за содействие исполнению решений таких организаций", — говорится в сообщении.Кроме того, подготовлены поправки о наделении президента РФ полномочиями по защите граждан России при принятии международными органами решений, противоречащих российскому законодательству.Как уточнила пресс-служба, инициативы подготовлены депутатами ГД во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
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россия, госдума рф, вячеслав володин
Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
В ГД внесли поправки о наказании за содействие решениям против России

В ГД внесены поправки о наказании за содействие решениям, противоречащим законам России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ об ответственности за содействие решениям международных организации, которые противоречат законодательству РФ, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Также (внесены) изменения в Уголовный кодекс РФ, призванные обеспечить ответственность за содействие исполнению решений таких организаций", — говорится в сообщении.
Кроме того, подготовлены поправки о наделении президента РФ полномочиями по защите граждан России при принятии международными органами решений, противоречащих российскому законодательству.
Как уточнила пресс-служба, инициативы подготовлены депутатами ГД во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
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