https://ria.ru/20230413/popravki-1865068407.html

В ГД внесли поправки о наказании за содействие решениям против России

В ГД внесли поправки о наказании за содействие решениям против России - РИА Новости, 13.04.2023

В ГД внесли поправки о наказании за содействие решениям против России

В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ об ответственности за содействие решениям международных организации, которые противоречат законодательству РФ,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:59

2023-04-13T14:59

2023-04-13T15:05

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс РФ об ответственности за содействие решениям международных организации, которые противоречат законодательству РФ, сообщила пресс-служба Госдумы."Также (внесены) изменения в Уголовный кодекс РФ, призванные обеспечить ответственность за содействие исполнению решений таких организаций", — говорится в сообщении.Кроме того, подготовлены поправки о наделении президента РФ полномочиями по защите граждан России при принятии международными органами решений, противоречащих российскому законодательству.Как уточнила пресс-служба, инициативы подготовлены депутатами ГД во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20230413/kompensatsii-1865033465.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, вячеслав володин