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Бурятия отправит экшн-камеры Go Pro и другие техсредства бойцам в зону СВО

Бурятия отправит экшн-камеры Go Pro и другие техсредства бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Бурятия отправит экшн-камеры Go Pro и другие техсредства бойцам в зону СВО

Экшн-камеры Go Pro, топливные фильтры, рации и другие техсредства отправит Бурятия бойцам в зону спецоперации, сообщила пресс-служба регионального правительства РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-13T15:08

2023-04-13T15:08

2023-05-06T10:08

специальная военная операция на украине

надежные люди

донецкая народная республика

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 13 апр – РИА Новости. Экшн-камеры Go Pro, топливные фильтры, рации и другие техсредства отправит Бурятия бойцам в зону спецоперации, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на созданную им автономную некоммерческую организацию (АНО) "Содействие". Отмечается, что ценная посылка уже в ближайшие дни отправится бойцам на передовую. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.

донецкая народная республика

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежные люди, донецкая народная республика, республика бурятия