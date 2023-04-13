https://ria.ru/20230413/pomosch-1870118422.html
Бурятия отправит экшн-камеры Go Pro и другие техсредства бойцам в зону СВО
Бурятия отправит экшн-камеры Go Pro и другие техсредства бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Бурятия отправит экшн-камеры Go Pro и другие техсредства бойцам в зону СВО
Экшн-камеры Go Pro, топливные фильтры, рации и другие техсредства отправит Бурятия бойцам в зону спецоперации, сообщила пресс-служба регионального правительства РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-13T15:08
2023-04-13T15:08
2023-05-06T10:08
специальная военная операция на украине
надежные люди
донецкая народная республика
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147477/14/1474771488_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_9ae768ce050936da036259379ea93121.jpg
УЛАН-УДЭ, 13 апр – РИА Новости. Экшн-камеры Go Pro, топливные фильтры, рации и другие техсредства отправит Бурятия бойцам в зону спецоперации, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на созданную им автономную некоммерческую организацию (АНО) "Содействие". Отмечается, что ценная посылка уже в ближайшие дни отправится бойцам на передовую. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
донецкая народная республика
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147477/14/1474771488_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8857ff0d3b2c5fb963233782284b6474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, донецкая народная республика, республика бурятия
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия
Бурятия отправит экшн-камеры Go Pro и другие техсредства бойцам в зону СВО
В Бурятии собрали экшн-камеры Go Pro и другие техсредства для бойцов в зоне спецоперации
УЛАН-УДЭ, 13 апр – РИА Новости. Экшн-камеры Go Pro, топливные фильтры, рации и другие техсредства отправит Бурятия бойцам в зону спецоперации, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на созданную им автономную некоммерческую организацию (АНО) "Содействие".
«
"Сегодня АНО "Содействие" передали экшн-камеры Go Pro с картами памяти, топливные фильтры, а также рации, которые служат как переносные радиостанции и в дополнение к ним антенны для усиления сигнала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ценная посылка уже в ближайшие дни отправится бойцам на передовую.
АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.