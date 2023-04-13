https://ria.ru/20230413/pomosch-1870117366.html
Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников
Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников
Четырнадцать внедорожников отправили участникам спецоперации жители Алтайского края, техника придет бойцам к празднику 9 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-13T14:55
2023-04-13T14:55
2023-05-06T10:00
специальная военная операция на украине
алтайский край
надежные люди
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Четырнадцать внедорожников отправили участникам спецоперации жители Алтайского края, техника придет бойцам к празднику 9 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что техника должна прибыть к месту назначения к празднику 9 мая. Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов уточнил, что отправленная сегодня техника уже распределена между частями, дислоцирующимися в Алтайском крае, и вновь сформированными подразделениями.
https://ria.ru/20230412/pomosch-1870113702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Алтайский край, Надежные люди
Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников
Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников к празднику 9 мая
БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Четырнадцать внедорожников отправили участникам спецоперации жители Алтайского края, техника придет бойцам к празднику 9 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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"Сегодня…14 внедорожников от жителей региона направились в помощь нашим землякам, сражающимся на передовой. Это важная дополнительная к гособеспечению военнослужащих поддержка. Огромное количество неравнодушных людей приняли участие в формировании "Автопоезда" в регионе: дорожники, энергетики, предприниматели, фермеры, работники госучреждений, волонтеры, общественники и просто неравнодушные жители края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что техника должна прибыть к месту назначения к празднику 9 мая.
Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов уточнил, что отправленная сегодня техника уже распределена между частями, дислоцирующимися в Алтайском крае, и вновь сформированными подразделениями.
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