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Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 13.04.2023 (обновлено: 10:00 06.05.2023)
https://ria.ru/20230413/pomosch-1870117366.html
Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников
Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников
Четырнадцать внедорожников отправили участникам спецоперации жители Алтайского края, техника придет бойцам к празднику 9 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-13T14:55
2023-05-06T10:00
специальная военная операция на украине
алтайский край
надежные люди
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Четырнадцать внедорожников отправили участникам спецоперации жители Алтайского края, техника придет бойцам к празднику 9 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что техника должна прибыть к месту назначения к празднику 9 мая. Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов уточнил, что отправленная сегодня техника уже распределена между частями, дислоцирующимися в Алтайском крае, и вновь сформированными подразделениями.
https://ria.ru/20230412/pomosch-1870113702.html
алтайский край
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алтайский край, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Алтайский край, Надежные люди
Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников

Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников к празднику 9 мая

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Четырнадцать внедорожников отправили участникам спецоперации жители Алтайского края, техника придет бойцам к празднику 9 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Сегодня…14 внедорожников от жителей региона направились в помощь нашим землякам, сражающимся на передовой. Это важная дополнительная к гособеспечению военнослужащих поддержка. Огромное количество неравнодушных людей приняли участие в формировании "Автопоезда" в регионе: дорожники, энергетики, предприниматели, фермеры, работники госучреждений, волонтеры, общественники и просто неравнодушные жители края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что техника должна прибыть к месту назначения к празднику 9 мая.
Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов уточнил, что отправленная сегодня техника уже распределена между частями, дислоцирующимися в Алтайском крае, и вновь сформированными подразделениями.
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