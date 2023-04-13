https://ria.ru/20230413/pomosch-1870117366.html

Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников

Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников - РИА Новости, 06.05.2023

Жители Алтая отправили участникам спецоперации 14 внедорожников

Четырнадцать внедорожников отправили участникам спецоперации жители Алтайского края, техника придет бойцам к празднику 9 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-13T14:55

2023-04-13T14:55

2023-05-06T10:00

специальная военная операция на украине

алтайский край

надежные люди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_698a1aedeba5b6de1b3ff0e77d9010a1.jpg

БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Четырнадцать внедорожников отправили участникам спецоперации жители Алтайского края, техника придет бойцам к празднику 9 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что техника должна прибыть к месту назначения к празднику 9 мая. Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов уточнил, что отправленная сегодня техника уже распределена между частями, дислоцирующимися в Алтайском крае, и вновь сформированными подразделениями.

https://ria.ru/20230412/pomosch-1870113702.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алтайский край, надежные люди