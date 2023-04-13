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Из Новосибирской области отправили крупную партию гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 13.04.2023 (обновлено: 09:53 06.05.2023)
https://ria.ru/20230413/pomosch-1870116316.html
Из Новосибирской области отправили крупную партию гумпомощи для бойцов СВО
Из Новосибирской области отправили крупную партию гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Из Новосибирской области отправили крупную партию гумпомощи для бойцов СВО
Крупную партию гуманитарной помощи отправили в четверг из Новосибирска для бойцов из Новосибирской области, участвующих в специальной военной операции, сообщает РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-13T17:53
2023-05-06T09:53
специальная военная операция на украине
новосибирская область
новосибирск
общероссийский народный фронт
надежные люди
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НОВОСИБИРСК, 13 апр – РИА Новости. Крупную партию гуманитарной помощи отправили в четверг из Новосибирска для бойцов из Новосибирской области, участвующих в специальной военной операции, сообщает правительство региона. По данным властей, участникам спецоперации отправлены 2026 окопных свечей, 1169 индивидуальных средств защиты, 420 жгутов-турникетов, 794 пары носков, 117 пар перчаток, 97 балаклав, 1878 бинтов, 241 флакон с антибиотиком. Кроме этого, в партию вошли 24 печки, 17 маскировочных сетей, 150 батареек, 342 куска мыла и многое другое. Всего 187 наименований полезных на передовой вещей.
новосибирская область
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новосибирская область, новосибирск, общероссийский народный фронт, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Новосибирская область, Новосибирск, Общероссийский народный фронт, Надежные люди
Из Новосибирской области отправили крупную партию гумпомощи для бойцов СВО

Крупную партию гумпомощи отправили из Новосибирской области для бойцов в зону спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованный военный в зоне спецоперации
Мобилизованный военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Мобилизованный военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 апр – РИА Новости. Крупную партию гуманитарной помощи отправили в четверг из Новосибирска для бойцов из Новосибирской области, участвующих в специальной военной операции, сообщает правительство региона.
«
"Для груза в таком объеме не хватило даже вместительного "Камаза", ему в помощь был направлен еще и "ПАЗ". Обе машины волонтеры Общероссийского народного фронта заполнили практически полностью", - говорится в сообщении.
По данным властей, участникам спецоперации отправлены 2026 окопных свечей, 1169 индивидуальных средств защиты, 420 жгутов-турникетов, 794 пары носков, 117 пар перчаток, 97 балаклав, 1878 бинтов, 241 флакон с антибиотиком.
Кроме этого, в партию вошли 24 печки, 17 маскировочных сетей, 150 батареек, 342 куска мыла и многое другое. Всего 187 наименований полезных на передовой вещей.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовосибирская областьНовосибирскОбщероссийский народный фронтНадежные люди
 
 
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