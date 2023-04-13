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Из Новосибирской области отправили крупную партию гумпомощи для бойцов СВО

Из Новосибирской области отправили крупную партию гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Из Новосибирской области отправили крупную партию гумпомощи для бойцов СВО

Крупную партию гуманитарной помощи отправили в четверг из Новосибирска для бойцов из Новосибирской области, участвующих в специальной военной операции, сообщает РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-13T17:53

2023-04-13T17:53

2023-05-06T09:53

специальная военная операция на украине

новосибирская область

новосибирск

общероссийский народный фронт

надежные люди

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НОВОСИБИРСК, 13 апр – РИА Новости. Крупную партию гуманитарной помощи отправили в четверг из Новосибирска для бойцов из Новосибирской области, участвующих в специальной военной операции, сообщает правительство региона. По данным властей, участникам спецоперации отправлены 2026 окопных свечей, 1169 индивидуальных средств защиты, 420 жгутов-турникетов, 794 пары носков, 117 пар перчаток, 97 балаклав, 1878 бинтов, 241 флакон с антибиотиком. Кроме этого, в партию вошли 24 печки, 17 маскировочных сетей, 150 батареек, 342 куска мыла и многое другое. Всего 187 наименований полезных на передовой вещей.

новосибирская область

новосибирск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирская область, новосибирск, общероссийский народный фронт, надежные люди