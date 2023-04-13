Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/pogoda-1864958099.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 18 градусов ожидается в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:38
2023-04-13T08:38
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 18 градусов ожидается в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230413/pogoda-1864943079.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_399:0:2686:1715_1920x0_80_0_0_648106e101b24c40c79e9be6f68f2efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Тишковец пообещал москвичам в четверг погоду без осадков и до 18 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 18 градусов ожидается в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный - плотный, 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха в таких условиях составит в Москве плюс 15-18, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Вчера, 03:19
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала