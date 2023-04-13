Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Тишковец пообещал москвичам в четверг погоду без осадков и до 18 градусов тепла
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 18 градусов ожидается в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный - плотный, 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха в таких условиях составит в Москве плюс 15-18, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.