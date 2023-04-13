https://ria.ru/20230413/pogoda-1864958099.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 18 градусов ожидается в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:38

2023-04-13T08:38

2023-04-13T08:38

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 18 градусов ожидается в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230413/pogoda-1864943079.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"