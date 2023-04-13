https://ria.ru/20230413/poezdki-1865015006.html

Глава Евросовета объяснил частые поездки борьбой с влиянием России

Глава Евросовета объяснил частые поездки борьбой с влиянием России - РИА Новости, 13.04.2023

Глава Евросовета объяснил частые поездки борьбой с влиянием России

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью бельгийской газете Soir объяснил рост расходов на свои зарубежные поездки необходимостью бороться с... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:20

2023-04-13T12:20

2023-04-13T12:20

в мире

россия

шарль мишель

евросовет

евросоюз

европа

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БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью бельгийской газете Soir объяснил рост расходов на свои зарубежные поездки необходимостью бороться с российским влиянием в мире. На прошлой неделе французская газета Monde сообщила о небывалом росте расходов Мишеля на зарубежные поездки, особенно в сравнении с его предшественниками на этом посту. В частности, издание указывало на использование частных самолетов, что "дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов". Также с критикой возросших расходов главы Евросовета выступало издание Politico. По словам Мишеля, "исключительные обстоятельства", вызванные сначала пандемией коронавируса, а затем кризисом вокруг Украины заставляли его путешествовать чаще обычного. Он полагает, что было необходимо противостоять "направленным против ЕС кампаниям в Африке и других регионах мира в связи с вакцинами". В интервью он задался риторическими вопросами о том, хотят ли европейцы "отсутствовать там (в Африке – ред.), не имея возможности защищать интересы ЕС", позволяя России "распространять свой нарратив" на континенте. По его утверждению, ЕС не должен был позволить России убеждать мир в том, что "санкции приведут к голоду в Африке". Также нежеланием позволить России "хозяйничать в регионе" он объяснил и свою активность в урегулировании отношений Армении и Азербайджана. "Я предпочитаю, чтобы меня обвиняли в слишком активной деятельности, а не в бездействии", - добавил глава Евросовета. Перемещение из Брюсселя в Страсбург на частном самолете он объяснил необходимостью последующих поездок в балканский регион для переговоров с Северной Македонией по расширению ЕС. Появление в СМИ статей с критикой его работы Мишель объясняет конкуренцией за "высокие должности" в европейских институтах в преддверии 2024 года, когда пройдут выборы в Европарламент. Кроме того, по мнению главы Евросовета, заведомо недостоверную информацию о нем могут распространять те, кто не желает видеть в ЕС сильного и самостоятельного игрока на международной арене. Согласно ранее опубликованной информации, после снятия ограничений из-за коронавируса Мишель активно путешествовал, в том числе посетил такие города, как Нью-Йорк, Пекин, Пномпень, Йоханнесбург, Доха, Токио, многие европейские столицы. Как указывает Soir, в бюджете на год расходы на деятельность главы Евросовета должны вырасти еще на 27,5% и составят 2,6 миллиона евро. На поездки планируется потратить почти 2 миллиона евро, это значительно выше уровня трат его предшественников, которым на зарубежные визиты хватало полмиллиона евро. В кабинете Мишеля напомнили, что в качестве главы Евросовета он должен представлять ЕС на международной арене в условиях, когда внешнеполитическая активность союза значительно выросла на фоне украинского кризиса. В частности, есть необходимость объяснять партнерам важность европейских санкций. В окружении Мишеля отметили, что собственным авиапарком европейские институты, в отличие от государств-членов, не располагают. Использование частного самолета для визита в КНР в окружении Мишеля объяснили "карантинными ограничениями в Китае". В то же время бельгийский телеканал RTBF объясняет международную активность Мишеля его конкуренцией с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая также недавно посетила Пекин. Рост бюджета поездок на следующий год Мишель объяснил инфляцией и увеличением цен на транспортные услуги.

https://ria.ru/20230413/evropa-1864896921.html

https://ria.ru/20230413/russkiy-1864948766.html

https://ria.ru/20230412/putin-1864900029.html

https://ria.ru/20230412/evrosoyuz-1864884547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, шарль мишель, евросовет, евросоюз, европа