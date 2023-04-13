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Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Ленинском округе
Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Ленинском округе - РИА Новости, 13.04.2023
Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Ленинском округе
Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Беседы в Ленинском городском РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:18
2023-04-13T12:18
2023-04-13T12:18
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Беседы в Ленинском городском округе, говорится в сообщении ведомства."Специалисты министерства осмотрели земельный участок вблизи села Беседы. На открытом грунте неизвестными лицами размещены строительные отходы и грунты неизвестного происхождения. Отобраны пробы отходов, проведены маркшейдерские исследования для расчета ущерба, нанесенного почвам", - приводятся в пресс-релизе слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.В материале добавляется, что в настоящее время совместно с правоохранителями ведется поиск организаторов свалки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), мусор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мусор
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Беседы в Ленинском городском округе, говорится в сообщении ведомства.
"Специалисты министерства осмотрели земельный участок вблизи села Беседы. На открытом грунте неизвестными лицами размещены строительные отходы и грунты неизвестного происхождения. Отобраны пробы отходов, проведены маркшейдерские исследования для расчета ущерба, нанесенного почвам", - приводятся в пресс-релизе слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.
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В материале добавляется, что в настоящее время совместно с правоохранителями ведется поиск организаторов свалки
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