https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865014694.html

Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Ленинском округе

Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Ленинском округе - РИА Новости, 13.04.2023

Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Ленинском округе

Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Беседы в Ленинском городском РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:18

2023-04-13T12:18

2023-04-13T12:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мусор

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области выявили незаконную свалку строительных отходов вблизи села Беседы в Ленинском городском округе, говорится в сообщении ведомства."Специалисты министерства осмотрели земельный участок вблизи села Беседы. На открытом грунте неизвестными лицами размещены строительные отходы и грунты неизвестного происхождения. Отобраны пробы отходов, проведены маркшейдерские исследования для расчета ущерба, нанесенного почвам", - приводятся в пресс-релизе слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.В материале добавляется, что в настоящее время совместно с правоохранителями ведется поиск организаторов свалки.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мусор