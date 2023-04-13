https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865007109.html

Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья

Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья - РИА Новости, 13.04.2023

Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья

Около тысячи наборов для украшения яиц к Пасхе, а также куличи раздадут в Московской области на маршрутах автобусов "Мострансавто", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:13

2023-04-13T12:13

2023-04-13T12:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Около тысячи наборов для украшения яиц к Пасхе, а также куличи раздадут в Московской области на маршрутах автобусов "Мострансавто", сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Получить подарки можно будет 13 апреля на автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах компании. Акция состоится в различных городах области."В преддверии Пасхи "Мострансавто" совместно с МТДИ Подмосковья подарит пассажирам порядка 1 тысячи термонаклеек для украшения пасхальных яиц и около 1 тысячи куличей", - говорится в сообщении."Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.

https://ria.ru/20230412/transport-1864792029.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)