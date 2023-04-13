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Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья - РИА Новости, 13.04.2023
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Новости Подмосковья
 
12:13 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865007109.html
Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья
Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья - РИА Новости, 13.04.2023
Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья
Около тысячи наборов для украшения яиц к Пасхе, а также куличи раздадут в Московской области на маршрутах автобусов "Мострансавто", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:13
2023-04-13T12:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Около тысячи наборов для украшения яиц к Пасхе, а также куличи раздадут в Московской области на маршрутах автобусов "Мострансавто", сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Получить подарки можно будет 13 апреля на автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах компании. Акция состоится в различных городах области."В преддверии Пасхи "Мострансавто" совместно с МТДИ Подмосковья подарит пассажирам порядка 1 тысячи термонаклеек для украшения пасхальных яиц и около 1 тысячи куличей", - говорится в сообщении."Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.
https://ria.ru/20230412/transport-1864792029.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкКоробка с пасхальными наборами
Коробка с пасхальными наборами - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Коробка с пасхальными наборами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Около тысячи наборов для украшения яиц к Пасхе, а также куличи раздадут в Московской области на маршрутах автобусов "Мострансавто", сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Получить подарки можно будет 13 апреля на автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах компании. Акция состоится в различных городах области.
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Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом
12 апреля, 14:58
"В преддверии Пасхи "Мострансавто" совместно с МТДИ Подмосковья подарит пассажирам порядка 1 тысячи термонаклеек для украшения пасхальных яиц и около 1 тысячи куличей", - говорится в сообщении.
"Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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