https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865007109.html
Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья
Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья - РИА Новости, 13.04.2023
Почти тысячу пасхальных наборов раздадут в автобусах Подмосковья
Около тысячи наборов для украшения яиц к Пасхе, а также куличи раздадут в Московской области на маршрутах автобусов "Мострансавто", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:13
2023-04-13T12:13
2023-04-13T12:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Около тысячи наборов для украшения яиц к Пасхе, а также куличи раздадут в Московской области на маршрутах автобусов "Мострансавто", сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Получить подарки можно будет 13 апреля на автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах компании. Акция состоится в различных городах области."В преддверии Пасхи "Мострансавто" совместно с МТДИ Подмосковья подарит пассажирам порядка 1 тысячи термонаклеек для украшения пасхальных яиц и около 1 тысячи куличей", - говорится в сообщении."Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.
https://ria.ru/20230412/transport-1864792029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Около тысячи наборов для украшения яиц к Пасхе, а также куличи раздадут в Московской области на маршрутах автобусов "Мострансавто", сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Получить подарки можно будет 13 апреля на автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах компании. Акция состоится в различных городах области.
Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом
"В преддверии Пасхи "Мострансавто
" совместно с МТДИ Подмосковья подарит пассажирам порядка 1 тысячи термонаклеек для украшения пасхальных яиц и около 1 тысячи куличей", - говорится в сообщении.
"Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят около 4 тысяч автобусов.