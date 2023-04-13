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Таможня в Чехии задержала грузовик из Эстонии с миллионом патронов - РИА Новости, 13.04.2023
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18:55 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/patrony-1865159434.html
Таможня в Чехии задержала грузовик из Эстонии с миллионом патронов
Таможня в Чехии задержала грузовик из Эстонии с миллионом патронов - РИА Новости, 13.04.2023
Таможня в Чехии задержала грузовик из Эстонии с миллионом патронов
Более одного миллиона патронов обнаружили чешские таможенники в грузовике с эстонскими номерами, который был остановлен в ходе обычной проверки на одной из... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:55
2023-04-13T18:55
в мире
чехия
эстония
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ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. Более одного миллиона патронов обнаружили чешские таможенники в грузовике с эстонскими номерами, который был остановлен в ходе обычной проверки на одной из дорог в Моравско-Силезском крае (на северо-востоке страны), сообщила в четверг на своем сайте пресс-служба полиции. "Перевозка оружия и боеприпасов регулируется строгими правилами, перевозчик должен обеспечивать постоянный контроль за перемещением подобного груза. Эстонский оператор, в машине которого таможенное управление обнаружило более одного миллиона патронов, ничего подобного не сделал, на основании этого мы возбудили против него уголовное дело", - говорится в сообщении. О том, что это были за патроны и куда грузовик направлялся, полиция не сообщает. В 2022 году чешская полиция "вела" по территории республики 165 подобного рода машин, в 2020 году – 164. Случаи, когда компания-перевозчик заранее ничего не сообщает о грузах такого рода, чрезвычайно редки, отметили в полиции.
https://ria.ru/20230409/chekhiya-1864027240.html
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в мире, чехия, эстония
В мире, Чехия, Эстония
Таможня в Чехии задержала грузовик из Эстонии с миллионом патронов

В Чехии таможенники обнаружили в грузовике с эстонскими номерами более миллиона патронов

© РИА Новости / Наталья Лосева, Александр КуприяновЧешский полицейский
Чешский полицейский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Лосева, Александр Куприянов
Чешский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. Более одного миллиона патронов обнаружили чешские таможенники в грузовике с эстонскими номерами, который был остановлен в ходе обычной проверки на одной из дорог в Моравско-Силезском крае (на северо-востоке страны), сообщила в четверг на своем сайте пресс-служба полиции.
"Перевозка оружия и боеприпасов регулируется строгими правилами, перевозчик должен обеспечивать постоянный контроль за перемещением подобного груза. Эстонский оператор, в машине которого таможенное управление обнаружило более одного миллиона патронов, ничего подобного не сделал, на основании этого мы возбудили против него уголовное дело", - говорится в сообщении.
О том, что это были за патроны и куда грузовик направлялся, полиция не сообщает.
В 2022 году чешская полиция "вела" по территории республики 165 подобного рода машин, в 2020 году – 164. Случаи, когда компания-перевозчик заранее ничего не сообщает о грузах такого рода, чрезвычайно редки, отметили в полиции.
Прага - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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