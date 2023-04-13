https://ria.ru/20230413/patrony-1865159434.html
Таможня в Чехии задержала грузовик из Эстонии с миллионом патронов
Таможня в Чехии задержала грузовик из Эстонии с миллионом патронов - РИА Новости, 13.04.2023
Таможня в Чехии задержала грузовик из Эстонии с миллионом патронов
Более одного миллиона патронов обнаружили чешские таможенники в грузовике с эстонскими номерами, который был остановлен в ходе обычной проверки на одной из... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:55
2023-04-13T18:55
2023-04-13T18:55
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ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. Более одного миллиона патронов обнаружили чешские таможенники в грузовике с эстонскими номерами, который был остановлен в ходе обычной проверки на одной из дорог в Моравско-Силезском крае (на северо-востоке страны), сообщила в четверг на своем сайте пресс-служба полиции. "Перевозка оружия и боеприпасов регулируется строгими правилами, перевозчик должен обеспечивать постоянный контроль за перемещением подобного груза. Эстонский оператор, в машине которого таможенное управление обнаружило более одного миллиона патронов, ничего подобного не сделал, на основании этого мы возбудили против него уголовное дело", - говорится в сообщении. О том, что это были за патроны и куда грузовик направлялся, полиция не сообщает. В 2022 году чешская полиция "вела" по территории республики 165 подобного рода машин, в 2020 году – 164. Случаи, когда компания-перевозчик заранее ничего не сообщает о грузах такого рода, чрезвычайно редки, отметили в полиции.
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в мире, чехия, эстония
Таможня в Чехии задержала грузовик из Эстонии с миллионом патронов
В Чехии таможенники обнаружили в грузовике с эстонскими номерами более миллиона патронов
ПРАГА, 13 апр – РИА Новости.
Более одного миллиона патронов обнаружили чешские таможенники в грузовике с эстонскими номерами, который был остановлен в ходе обычной проверки на одной из дорог в Моравско-Силезском крае (на северо-востоке страны), сообщила в четверг на своем сайте пресс-служба
полиции.
"Перевозка оружия и боеприпасов регулируется строгими правилами, перевозчик должен обеспечивать постоянный контроль за перемещением подобного груза. Эстонский оператор, в машине которого таможенное управление обнаружило более одного миллиона патронов, ничего подобного не сделал, на основании этого мы возбудили против него уголовное дело", - говорится в сообщении.
О том, что это были за патроны и куда грузовик направлялся, полиция не сообщает.
В 2022 году чешская полиция "вела" по территории республики 165 подобного рода машин, в 2020 году – 164. Случаи, когда компания-перевозчик заранее ничего не сообщает о грузах такого рода, чрезвычайно редки, отметили в полиции.
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