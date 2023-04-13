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Патрушев призвал усилить патриотическое воспитание молодежи на Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023
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14:34 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/patriotizm-1865057525.html
Патрушев призвал усилить патриотическое воспитание молодежи на Кавказе
Патрушев призвал усилить патриотическое воспитание молодежи на Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023
Патрушев призвал усилить патриотическое воспитание молодежи на Кавказе
Образовательные организации на Северном Кавказе должны усилить патриотическую воспитательную работу с подрастающим поколением, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:34
2023-04-13T14:34
общество
северный кавказ
россия
николай патрушев
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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Образовательные организации на Северном Кавказе должны усилить патриотическую воспитательную работу с подрастающим поколением, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Важно повысить эффективность противодействия пропаганде, особенно осуществляемой посредством сети интернет, и направленной на популяризацию преступного образа жизни, распространение идей культа насилия, криминальной субкультуры, разжигание националистических и протестных настроений", - сказал Патрушев в Нальчике на совещании по безопасности на Северном Кавказе. "Во всех образовательных организациях следует усилить воспитательную работу с подрастающим поколением в духе патриотизма, приверженности российским традиционным духовно-нравственным ценностям", - указал он. По словам Патрушева, "население, особенно молодежь, должно знать героев нашей страны, воспитываться на их примерах ратного и трудового подвига". "При этом сфера культуры должна быть нацелена на защиту отечественных традиций, нравов, обычаев и исторической памяти", - отметил он.
https://ria.ru/20230413/kavkaz-1865046875.html
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общество, северный кавказ, россия, николай патрушев
Общество, Северный Кавказ, Россия, Николай Патрушев
Патрушев призвал усилить патриотическое воспитание молодежи на Кавказе

Патрушев: на Кавказе необходимо усилить патриотическое воспитание подрастающего поколения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Образовательные организации на Северном Кавказе должны усилить патриотическую воспитательную работу с подрастающим поколением, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Важно повысить эффективность противодействия пропаганде, особенно осуществляемой посредством сети интернет, и направленной на популяризацию преступного образа жизни, распространение идей культа насилия, криминальной субкультуры, разжигание националистических и протестных настроений", - сказал Патрушев в Нальчике на совещании по безопасности на Северном Кавказе.
"Во всех образовательных организациях следует усилить воспитательную работу с подрастающим поколением в духе патриотизма, приверженности российским традиционным духовно-нравственным ценностям", - указал он.
По словам Патрушева, "население, особенно молодежь, должно знать героев нашей страны, воспитываться на их примерах ратного и трудового подвига". "При этом сфера культуры должна быть нацелена на защиту отечественных традиций, нравов, обычаев и исторической памяти", - отметил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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