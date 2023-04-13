https://ria.ru/20230413/patriotizm-1865057525.html

Патрушев призвал усилить патриотическое воспитание молодежи на Кавказе

Патрушев призвал усилить патриотическое воспитание молодежи на Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023

Патрушев призвал усилить патриотическое воспитание молодежи на Кавказе

Образовательные организации на Северном Кавказе должны усилить патриотическую воспитательную работу с подрастающим поколением, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:34

2023-04-13T14:34

2023-04-13T14:34

общество

северный кавказ

россия

николай патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728269152_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f8e06853f861d80e23b584075ed7c969.jpg

НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Образовательные организации на Северном Кавказе должны усилить патриотическую воспитательную работу с подрастающим поколением, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Важно повысить эффективность противодействия пропаганде, особенно осуществляемой посредством сети интернет, и направленной на популяризацию преступного образа жизни, распространение идей культа насилия, криминальной субкультуры, разжигание националистических и протестных настроений", - сказал Патрушев в Нальчике на совещании по безопасности на Северном Кавказе. "Во всех образовательных организациях следует усилить воспитательную работу с подрастающим поколением в духе патриотизма, приверженности российским традиционным духовно-нравственным ценностям", - указал он. По словам Патрушева, "население, особенно молодежь, должно знать героев нашей страны, воспитываться на их примерах ратного и трудового подвига". "При этом сфера культуры должна быть нацелена на защиту отечественных традиций, нравов, обычаев и исторической памяти", - отметил он.

https://ria.ru/20230413/kavkaz-1865046875.html

северный кавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, северный кавказ, россия, николай патрушев