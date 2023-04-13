https://ria.ru/20230413/parizh-1865109473.html

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 13.04.2023

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Вскоре после начала акции против пенсионной реформы в Париже на ней начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:52

2023-04-13T16:52

2023-04-13T17:53

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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Вскоре после начала акции против пенсионной реформы в Париже на ней начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости. Радикально настроенные манифестанты из движения black bloc начали разбивать витрины банков и магазинов, вмешалась полиция. Протестующие начали закидывать её камнями и баллонами с краской. В ответ полиция применила слезоточивый газ. На манифестации в четверг вместе с колонной демонстрантов идут несколько сотен полицейских. Они пытаются раздробить активистов black bloc на более мелкие группы. Двенадцатая манифестация против реформы пенсий началась на площади Оперы накануне итогового решения Конституционного совета по соответствию реформы нормам действующего законодательства. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции участвуют десятки тысяч человек. Участники несут плакаты со словами "Это плохо закончится", "Где демократия?", "Париж в гневе!" и скандируют лозунги "Мы боролись и победили, мы будем бороться за пенсию в 60 лет!", 'Макрон, убирайся!", "Макрон, это война!". Как сообщили РИА Новости участники протеста, многие из которых не пропустили ни одной манифестации, они намерены "бороться до конца". Французы считают, что правительство более нелегитимно, а премьер-министр Элизабет Борн должна уйти в отставку. Среди протестующих присутствуют несколько сотен радикалов black bloc, а также сторонники движения "желтые жилеты". Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. Принятая реформа предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды. Как заявляла Борн, реформа является вынужденным следствием демографической ситуации в стране со значительным уровнем старения населения. Если граждане не хотят работать больше, властям придется либо повышать налоги, либо сокращать размер пенсионных выплат. С января во Франции прошло уже 10 общенациональных манифестаций против реформы. Большинство из них собирало более миллиона участников. Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. 14 апреля Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20230406/parid-1863574111.html

https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865052565.html

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Столкновения протестующих и полиции на митинге против пенсионной реформы в Париже Столкновения протестующих и полиции на митинге против пенсионной реформы в Париже 2023-04-13T16:52 true PT0M26S

Десятки тысяч человек на очередной манифестации против пенсионной реформы в Париже В Париже началась 12-ая манифестация против реформы пенсий накануне итогового решения Конституционного совета по соответствию реформы нормам действующего законодательства, в акции участвуют десятки тысяч человек. 2023-04-13T16:52 true PT0M36S

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в мире, париж, элизабет борн, франция