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В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции - РИА Новости, 13.04.2023
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10:17 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/parizh-1864974329.html
В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции
В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции - РИА Новости, 13.04.2023
В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции
Протестующие против пенсионной реформы возвели баррикады из мусорных контейнеров на подъезде к Конституционному совету Франции в день двенадцатой... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:17
2023-04-13T10:17
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париж
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы возвели баррикады из мусорных контейнеров на подъезде к Конституционному совету Франции в день двенадцатой общенациональной акции протеста против пенсионной реформы, передает в четверг телеканал BFMTV. Как свидетельствуют приведенные телеканалом фото и видео из соцсетей, на улочке, ведущей к зданию совета, протестующие свалили в кучу около 40 пластиковых баков. Они также натянули поперек проезжей части черный баннер с надписью "Реформу – в мусор" и "Конституционная цензура". Несколько протестующих с дымовыми шашками взобрались на баки, выкрикивая лозунги. Правоохранителей на этих кадрах не видно. В четверг во Франции проходит двенадцатая общенациональная акция протеста против законопроекта по пенсионной реформе. По данным властей в манифестациях могут принять участие 600 тысяч человек. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября. Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта Борн приняла решение принять закон о пенсионной реформе в обход голосования в парламенте, что вызвало новую волну протестов.
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции

BFMTV: демонстранты возвели мусорные баррикады перед Конституционным советом Франции

© РИА Новости / Даниил НизамутдиновМусорные завалы в Париже
Мусорные завалы в Париже - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Даниил Низамутдинов
Мусорные завалы в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы возвели баррикады из мусорных контейнеров на подъезде к Конституционному совету Франции в день двенадцатой общенациональной акции протеста против пенсионной реформы, передает в четверг телеканал BFMTV.
Как свидетельствуют приведенные телеканалом фото и видео из соцсетей, на улочке, ведущей к зданию совета, протестующие свалили в кучу около 40 пластиковых баков. Они также натянули поперек проезжей части черный баннер с надписью "Реформу – в мусор" и "Конституционная цензура". Несколько протестующих с дымовыми шашками взобрались на баки, выкрикивая лозунги. Правоохранителей на этих кадрах не видно.
В четверг во Франции проходит двенадцатая общенациональная акция протеста против законопроекта по пенсионной реформе. По данным властей в манифестациях могут принять участие 600 тысяч человек. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта Борн приняла решение принять закон о пенсионной реформе в обход голосования в парламенте, что вызвало новую волну протестов.
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