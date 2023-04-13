https://ria.ru/20230413/parizh-1864974329.html

В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции

В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции - РИА Новости, 13.04.2023

В Париже демонстранты возвели мусорные баррикады перед КС Франции

Протестующие против пенсионной реформы возвели баррикады из мусорных контейнеров на подъезде к Конституционному совету Франции в день двенадцатой... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:17

2023-04-13T10:17

2023-04-13T10:17

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы возвели баррикады из мусорных контейнеров на подъезде к Конституционному совету Франции в день двенадцатой общенациональной акции протеста против пенсионной реформы, передает в четверг телеканал BFMTV. Как свидетельствуют приведенные телеканалом фото и видео из соцсетей, на улочке, ведущей к зданию совета, протестующие свалили в кучу около 40 пластиковых баков. Они также натянули поперек проезжей части черный баннер с надписью "Реформу – в мусор" и "Конституционная цензура". Несколько протестующих с дымовыми шашками взобрались на баки, выкрикивая лозунги. Правоохранителей на этих кадрах не видно. В четверг во Франции проходит двенадцатая общенациональная акция протеста против законопроекта по пенсионной реформе. По данным властей в манифестациях могут принять участие 600 тысяч человек. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября. Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта Борн приняла решение принять закон о пенсионной реформе в обход голосования в парламенте, что вызвало новую волну протестов.

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж