https://ria.ru/20230413/pamyatniki-1864949964.html
В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер
В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер - РИА Новости, 13.04.2023
В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер
Активисты в Германии к празднику 9 мая почистят находящиеся на территории ФРГ памятники Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости приехавший в Донецк... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:43
2023-04-13T06:43
2023-04-13T06:52
в мире
германия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731502594_0:318:1080:926_1920x0_80_0_0_16fb9e885ed83ede5d0604ec2047f7a2.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Активисты в Германии к празднику 9 мая почистят находящиеся на территории ФРГ памятники Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости приехавший в Донецк немецкий волонтер Николай Фаст. "Мы сейчас уже запустили, как и в прошлом году… заявление в группу, что все, кто в городах знает памятники (Великой Отечественной - ред.), чтобы посещали их. Если сами могут почистить на 9 мая - чтобы зачищали. Если нужна будет помощь какая-то денежная, тогда пускай пишут, и мы поможем чем сможем и будем зачищать все памятники в Германии", - сказал собеседник агентства. Ранее Фаст заявил РИА Новости, что опасается возвращаться домой в ФРГ, поскольку боится преследования со стороны немецких спецслужб из-за того, что возит гуманитарную помощь жителям ДНР.
германия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731502594_0:318:1080:1128_1920x0_80_0_0_841912d6389a637328e3312f271e9179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, донецкая народная республика
В мире, Германия, Донецкая Народная Республика
В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер
Волонтер Николай Фаст: к 9 мая в ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны