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В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер

В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер - РИА Новости, 13.04.2023

В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер

Активисты в Германии к празднику 9 мая почистят находящиеся на территории ФРГ памятники Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости приехавший в Донецк... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:43

2023-04-13T06:43

2023-04-13T06:52

в мире

германия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Активисты в Германии к празднику 9 мая почистят находящиеся на территории ФРГ памятники Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости приехавший в Донецк немецкий волонтер Николай Фаст. "Мы сейчас уже запустили, как и в прошлом году… заявление в группу, что все, кто в городах знает памятники (Великой Отечественной - ред.), чтобы посещали их. Если сами могут почистить на 9 мая - чтобы зачищали. Если нужна будет помощь какая-то денежная, тогда пускай пишут, и мы поможем чем сможем и будем зачищать все памятники в Германии", - сказал собеседник агентства. Ранее Фаст заявил РИА Новости, что опасается возвращаться домой в ФРГ, поскольку боится преследования со стороны немецких спецслужб из-за того, что возит гуманитарную помощь жителям ДНР.

германия

донецкая народная республика

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в мире, германия, донецкая народная республика