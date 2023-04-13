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В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер - РИА Новости, 13.04.2023
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06:43 13.04.2023 (обновлено: 06:52 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/pamyatniki-1864949964.html
В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер
В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер - РИА Новости, 13.04.2023
В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер
Активисты в Германии к празднику 9 мая почистят находящиеся на территории ФРГ памятники Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости приехавший в Донецк... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:43
2023-04-13T06:52
в мире
германия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Активисты в Германии к празднику 9 мая почистят находящиеся на территории ФРГ памятники Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости приехавший в Донецк немецкий волонтер Николай Фаст. "Мы сейчас уже запустили, как и в прошлом году… заявление в группу, что все, кто в городах знает памятники (Великой Отечественной - ред.), чтобы посещали их. Если сами могут почистить на 9 мая - чтобы зачищали. Если нужна будет помощь какая-то денежная, тогда пускай пишут, и мы поможем чем сможем и будем зачищать все памятники в Германии", - сказал собеседник агентства. Ранее Фаст заявил РИА Новости, что опасается возвращаться домой в ФРГ, поскольку боится преследования со стороны немецких спецслужб из-за того, что возит гуманитарную помощь жителям ДНР.
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в мире, германия, донецкая народная республика
В мире, Германия, Донецкая Народная Республика
В ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны, заявил волонтер

Волонтер Николай Фаст: к 9 мая в ФРГ почистят памятники Великой Отечественной войны

© Фото : посольство РФ в ФРГПамятник Воину-освободителю в Берлине
Памятник Воину-освободителю в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : посольство РФ в ФРГ
Памятник Воину-освободителю в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Активисты в Германии к празднику 9 мая почистят находящиеся на территории ФРГ памятники Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости приехавший в Донецк немецкий волонтер Николай Фаст.
"Мы сейчас уже запустили, как и в прошлом году… заявление в группу, что все, кто в городах знает памятники (Великой Отечественной - ред.), чтобы посещали их. Если сами могут почистить на 9 мая - чтобы зачищали. Если нужна будет помощь какая-то денежная, тогда пускай пишут, и мы поможем чем сможем и будем зачищать все памятники в Германии", - сказал собеседник агентства.
Ранее Фаст заявил РИА Новости, что опасается возвращаться домой в ФРГ, поскольку боится преследования со стороны немецких спецслужб из-за того, что возит гуманитарную помощь жителям ДНР.
 
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