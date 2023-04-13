https://ria.ru/20230413/pamyatnik-1865171683.html

В Нижегородской области обрушился памятник советскому солдату

В Нижегородской области обрушился памятник советскому солдату - РИА Новости, 13.04.2023

В Нижегородской области обрушился памятник советскому солдату

Причиной обрушения памятника советскому солдату в поселке Тонкино стал подмыв фундамента, монумент восстановят к 9 мая, сообщили журналистам в администрации... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:54

2023-04-13T19:54

2023-04-13T19:54

нижегородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Причиной обрушения памятника советскому солдату в поселке Тонкино стал подмыв фундамента, монумент восстановят к 9 мая, сообщили журналистам в администрации Тонкинского муниципального округа. Ранее в соцсетях были опубликованы фотографии скульптуры солдата, упавшей с пьедестала и расколотой на куски. Сообщается, что это памятник участникам Великой Отечественной войны в рабочем поселке Тонкино. Правительство Нижегородской области объявило о проведении проверки, в ходе которой будут установлены причины разрушения монумента и найдены ответственные за случившееся. "Обрушение памятника "Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, членам колхоза "Светлый путь", расположенного на улице Заречной, произошло из-за подмыва фундамента. Специалисты планируют восстановить памятник к 7 мая. Все таблички с именами колхозников "Светлый путь", погибших в годы Великой Отечественной войны, сохранены, они будут восстановлены на новом мемориале", - заявили в администрации округа. В администрации рассказали, что памятник был построен в 1970-е годы на средства работников колхоза. До 2020 года находился в собственности колхоза, а затем был передан муниципалитету. При подготовке к празднованию 75-й годовщины победы администрация поселка Тонкино выделила средства на облицовку памятника и благоустройство прилегающей территории. Между тем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СК РФ "представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства". Как сообщается на сайте ведомства, конструкция памятника обрушилась еще 1 апреля вследствие ненадлежащего ухода, однако меры к восстановлению памятника не были приняты. В региональном СУСК организована процессуальная проверка.

https://ria.ru/20230407/zorge-1863634438.html

https://ria.ru/20230328/vandaly-1861193845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия