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США сделали все для разрушения отношений с Россией, заявил посол - РИА Новости, 13.04.2023
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23:12 13.04.2023 (обновлено: 23:32 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/otnosheniya-1865192698.html
США сделали все для разрушения отношений с Россией, заявил посол
США сделали все для разрушения отношений с Россией, заявил посол - РИА Новости, 13.04.2023
США сделали все для разрушения отношений с Россией, заявил посол
США сделали все для того, чтобы подточить основу отношений Москвы и Вашингтона, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T23:12
2023-04-13T23:32
в мире
сша
москва
вашингтон (штат)
анатолий антонов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США сделали все для того, чтобы подточить основу отношений Москвы и Вашингтона, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов. "Американцы все сделали для того, чтобы подточить основу наших связей, разрушить российско-американские отношения: то обвиняли нас во вмешательстве в выборы, то в хакерских атаках, то в завоевании международных рынков, то в использовании энергоресурсов в качестве оружия", - сказал Антонов в ходе передачи "Большая игра"."Контакты посольства в Вашингтоне носят эпизодический характер. Нас не принимают в ведомство, ссылаясь на указания госдепа, отказываются обсуждать с нами глобальные вопросы, нет консультаций по раздражителям. Наше обращение по оружию рассматривается в госдепартаменте годы", - также сказал Антонов.
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в мире, сша, москва, вашингтон (штат), анатолий антонов
В мире, США, Москва, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов
США сделали все для разрушения отношений с Россией, заявил посол

Посол Антонов: США сделали все, чтобы разрушить основу отношений двух стран

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США сделали все для того, чтобы подточить основу отношений Москвы и Вашингтона, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов.
"Американцы все сделали для того, чтобы подточить основу наших связей, разрушить российско-американские отношения: то обвиняли нас во вмешательстве в выборы, то в хакерских атаках, то в завоевании международных рынков, то в использовании энергоресурсов в качестве оружия", - сказал Антонов в ходе передачи "Большая игра".
"Контакты посольства в Вашингтоне носят эпизодический характер. Нас не принимают в ведомство, ссылаясь на указания госдепа, отказываются обсуждать с нами глобальные вопросы, нет консультаций по раздражителям. Наше обращение по оружию рассматривается в госдепартаменте годы", - также сказал Антонов.
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В миреСШАМоскваВашингтон (штат)Анатолий Антонов
 
 
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