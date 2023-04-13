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МИД прокомментировал восстановление отношений между Бахрейном и Катаром - РИА Новости, 13.04.2023
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19:08 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/otnosheniya-1865162746.html
МИД прокомментировал восстановление отношений между Бахрейном и Катаром
МИД прокомментировал восстановление отношений между Бахрейном и Катаром - РИА Новости, 13.04.2023
МИД прокомментировал восстановление отношений между Бахрейном и Катаром
Россия приветствует нормализацию отношений между Бахрейном и Катаром, это будет способствовать оздоровлению ситуации в зоне Персидского залива, формированию там РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:08
2023-04-13T19:08
в мире
россия
бахрейн
катар
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия приветствует нормализацию отношений между Бахрейном и Катаром, это будет способствовать оздоровлению ситуации в зоне Персидского залива, формированию там атмосферы доверия и взаимовыгодного сотрудничества, заявили в четверг в МИД России. Катар и Бахрейн в среду в Эр-Рияде договорились о возобновлении разорванных в 2017 году дипломатических отношений. "В Москве приветствуют нормализацию отношений между Бахрейном и Катаром. Убеждены, что это будет способствовать общему оздоровлению ситуации в зоне Персидского залива, формированию там атмосферы доверия и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД России исходят из того, что закрепление позитивных тенденций в развитии обстановки в этом стратегически важном районе мира будет стимулировать и дальнейшее сближение между Эр-Риядом и Тегераном. "Надеемся, что согласованный сторонами в ходе встречи министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии в Пекине 6 апреля план действий по нормализации межгосударственных отношений, включая назначение послов, будет реализован в полном объеме в намеченные сроки", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230331/vliyanie-1862004414.html
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в мире, россия, бахрейн, катар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Бахрейн, Катар, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал восстановление отношений между Бахрейном и Катаром

МИД: Россия приветствует нормализацию отношений между Бахрейном и Катаром

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия приветствует нормализацию отношений между Бахрейном и Катаром, это будет способствовать оздоровлению ситуации в зоне Персидского залива, формированию там атмосферы доверия и взаимовыгодного сотрудничества, заявили в четверг в МИД России.
Катар и Бахрейн в среду в Эр-Рияде договорились о возобновлении разорванных в 2017 году дипломатических отношений.
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Москве приветствуют нормализацию отношений между Бахрейном и Катаром. Убеждены, что это будет способствовать общему оздоровлению ситуации в зоне Персидского залива, формированию там атмосферы доверия и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД России исходят из того, что закрепление позитивных тенденций в развитии обстановки в этом стратегически важном районе мира будет стимулировать и дальнейшее сближение между Эр-Риядом и Тегераном.
"Надеемся, что согласованный сторонами в ходе встречи министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии в Пекине 6 апреля план действий по нормализации межгосударственных отношений, включая назначение послов, будет реализован в полном объеме в намеченные сроки", - подчеркнули в ведомстве.
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