https://ria.ru/20230413/otdykh-1864886987.html

Названы популярные направления для отдыха среди богатых туристов

Названы популярные направления для отдыха среди богатых туристов - РИА Новости, 13.04.2023

Названы популярные направления для отдыха среди богатых туристов

Туроператоры определили самые востребованные направления для отдыха у наиболее состоятельных путешественников и назвали среднюю стоимость такой путевки,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T02:49

2023-04-13T02:49

2023-04-13T02:49

туризм

новости - туризм

турция

оаэ

мальдивы

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

отдых на море

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные направления для отдыха у наиболее состоятельных путешественников и назвали среднюю стоимость такой путевки, сообщает АТОР. Предпочтения взыскательной публики по сравнению с допандемийным временем изменились мало. Лидером осталась Турция. Участники рынка отмечают хорошие объемы бронирований люксовых отелей там.ОАЭ – на втором месте. Особый интерес вызывает Дубай, турпоток в который в этом году вырос на 60 процентов.До пандемии на втором месте были Мальдивы, сейчас уступившие эту строку Эмиратам. Далее следуют Таиланд и Египет.Средний чек на премиальные турпакеты по Турции достигает 14,6 тысяч евро. За люксовый отдых в ОАЭ путешественники платят в среднем 12,4 тысячи долларов, а за визит на Мальдивы – 14 тысяч долларов.

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

турция

оаэ

мальдивы

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, турция, оаэ, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых на море