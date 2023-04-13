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Названы популярные направления для отдыха среди богатых туристов - РИА Новости, 13.04.2023
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Туризм
 
02:49 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/otdykh-1864886987.html
Названы популярные направления для отдыха среди богатых туристов
Названы популярные направления для отдыха среди богатых туристов - РИА Новости, 13.04.2023
Названы популярные направления для отдыха среди богатых туристов
Туроператоры определили самые востребованные направления для отдыха у наиболее состоятельных путешественников и назвали среднюю стоимость такой путевки,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:49
2023-04-13T02:49
туризм
новости - туризм
турция
оаэ
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отдых на море
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные направления для отдыха у наиболее состоятельных путешественников и назвали среднюю стоимость такой путевки, сообщает АТОР. Предпочтения взыскательной публики по сравнению с допандемийным временем изменились мало. Лидером осталась Турция. Участники рынка отмечают хорошие объемы бронирований люксовых отелей там.ОАЭ – на втором месте. Особый интерес вызывает Дубай, турпоток в который в этом году вырос на 60 процентов.До пандемии на втором месте были Мальдивы, сейчас уступившие эту строку Эмиратам. Далее следуют Таиланд и Египет.Средний чек на премиальные турпакеты по Турции достигает 14,6 тысяч евро. За люксовый отдых в ОАЭ путешественники платят в среднем 12,4 тысячи долларов, а за визит на Мальдивы – 14 тысяч долларов.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
турция
оаэ
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новости - туризм, турция, оаэ, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Отдых на море
Названы популярные направления для отдыха среди богатых туристов

АТОР: состоятельные туристы чаще всего выбирают дорогие отели в Турции, ОАЭ и на Мальдивах

© iStock.com / MystockimagesДевушка завтракает в бассейне отеля на Мальдивах
Девушка завтракает в бассейне отеля на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© iStock.com / Mystockimages
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные направления для отдыха у наиболее состоятельных путешественников и назвали среднюю стоимость такой путевки, сообщает АТОР.
Предпочтения взыскательной публики по сравнению с допандемийным временем изменились мало. Лидером осталась Турция. Участники рынка отмечают хорошие объемы бронирований люксовых отелей там.
ОАЭ – на втором месте. Особый интерес вызывает Дубай, турпоток в который в этом году вырос на 60 процентов.
До пандемии на втором месте были Мальдивы, сейчас уступившие эту строку Эмиратам. Далее следуют Таиланд и Египет.
Средний чек на премиальные турпакеты по Турции достигает 14,6 тысяч евро. За люксовый отдых в ОАЭ путешественники платят в среднем 12,4 тысячи долларов, а за визит на Мальдивы – 14 тысяч долларов.
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ТуризмНовости - ТуризмТурцияОАЭМальдивыАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмОтдых на море
 
 
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