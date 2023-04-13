https://ria.ru/20230413/opros-1865109781.html

Опрос: большинство американцев хотят, чтобы Европа меньше зависела от США

Опрос: большинство американцев хотят, чтобы Европа меньше зависела от США - РИА Новости, 13.04.2023

Опрос: большинство американцев хотят, чтобы Европа меньше зависела от США

Большинство американцев (59%) хотят, чтобы европейские страны меньше полагались на военные возможности США для защиты континента, свидетельствуют данные опроса, РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:54

2023-04-13T16:54

2023-04-13T16:54

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сша

европа

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство американцев (59%) хотят, чтобы европейские страны меньше полагались на военные возможности США для защиты континента, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу американского журнала Newsweek. Согласно исследованию, 27% опрошенных "совершенно согласны" и еще 32% "согласны" с тем, что Европа слишком зависит от США в вопросе обороны. При этом 8% респондентов придерживаются противоположного мнения. Помимо этого, более 60% участников опроса считают, что европейская безопасность "жизненно важна" для национальных интересов США, тогда как 6% с ними не согласились. Опрос проводился 4 апреля, в нем приняли участие 1,5 тысячи американцев. Данные погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20230413/ssha-1865089741.html

сша

европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, европа