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Опрос: большинство американцев хотят, чтобы Европа меньше зависела от США - РИА Новости, 13.04.2023
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16:54 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/opros-1865109781.html
Опрос: большинство американцев хотят, чтобы Европа меньше зависела от США
Опрос: большинство американцев хотят, чтобы Европа меньше зависела от США - РИА Новости, 13.04.2023
Опрос: большинство американцев хотят, чтобы Европа меньше зависела от США
Большинство американцев (59%) хотят, чтобы европейские страны меньше полагались на военные возможности США для защиты континента, свидетельствуют данные опроса, РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:54
2023-04-13T16:54
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство американцев (59%) хотят, чтобы европейские страны меньше полагались на военные возможности США для защиты континента, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Redfield &amp; Wilton Strategies по заказу американского журнала Newsweek. Согласно исследованию, 27% опрошенных "совершенно согласны" и еще 32% "согласны" с тем, что Европа слишком зависит от США в вопросе обороны. При этом 8% респондентов придерживаются противоположного мнения. Помимо этого, более 60% участников опроса считают, что европейская безопасность "жизненно важна" для национальных интересов США, тогда как 6% с ними не согласились. Опрос проводился 4 апреля, в нем приняли участие 1,5 тысячи американцев. Данные погрешности не приводятся.
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в мире, сша, европа
В мире, США, Европа
Опрос: большинство американцев хотят, чтобы Европа меньше зависела от США

Опрос: 59 процентов американцев хотят, чтобы Европа меньше зависела от США в обороне

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство американцев (59%) хотят, чтобы европейские страны меньше полагались на военные возможности США для защиты континента, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу американского журнала Newsweek.
Согласно исследованию, 27% опрошенных "совершенно согласны" и еще 32% "согласны" с тем, что Европа слишком зависит от США в вопросе обороны. При этом 8% респондентов придерживаются противоположного мнения.
Помимо этого, более 60% участников опроса считают, что европейская безопасность "жизненно важна" для национальных интересов США, тогда как 6% с ними не согласились.
Опрос проводился 4 апреля, в нем приняли участие 1,5 тысячи американцев. Данные погрешности не приводятся.
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