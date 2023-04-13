https://ria.ru/20230413/obysk-1865182450.html

В доме подозреваемого в утечке данных военного ВВС США проводят обыск

В доме подозреваемого в утечке данных военного ВВС США проводят обыск - РИА Новости, 13.04.2023

В доме подозреваемого в утечке данных военного ВВС США проводят обыск

Сотрудники правоохранительных органов США проводят обыски в доме военнослужащего ВВС Национальной гвардии Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к утечке РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:10

2023-04-13T21:10

2023-04-13T23:46

в мире

сша

министерство обороны сша

нато

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов США проводят обыски в доме военнослужащего ВВС Национальной гвардии Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к утечке секретных документов Пентагона, пишет в четверг газета New York Times."Представители правоохранительных органов находятся у дома матери служащего ВВС. Представитель властей США подтвердил, что федеральные власти приступили к обыску дома", - проинформировало издание.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/utechka-1865078903.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, утечка материалов пентагона