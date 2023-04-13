https://ria.ru/20230413/obstrel-1864957392.html

Украинские войска обстреляли больницу в Сватово из HIMARS

Украинские войска обстреляли больницу в Сватово из HIMARS - РИА Новости, 13.04.2023

Украинские войска обстреляли больницу в Сватово из HIMARS

Украинские войска в четверг утром выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР, повреждено здание центральной районной городской больницы, сообщили в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:29

2023-04-13T08:29

2023-04-13T08:33

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР, повреждено здание центральной районной городской больницы, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В 06.30 со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован обстрел по г. Сватово (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты). В результате обстрела повреждена Сватовская центральная районная городская многопрофильная больница", - говорится в телеграм-канале представительства.Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230413/obstrel-1864950499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия