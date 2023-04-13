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Украинские войска обстреляли больницу в Сватово из HIMARS - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 13.04.2023 (обновлено: 08:33 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/obstrel-1864957392.html
Украинские войска обстреляли больницу в Сватово из HIMARS
Украинские войска обстреляли больницу в Сватово из HIMARS - РИА Новости, 13.04.2023
Украинские войска обстреляли больницу в Сватово из HIMARS
Украинские войска в четверг утром выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР, повреждено здание центральной районной городской больницы, сообщили в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:29
2023-04-13T08:33
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР, повреждено здание центральной районной городской больницы, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В 06.30 со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован обстрел по г. Сватово (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты). В результате обстрела повреждена Сватовская центральная районная городская многопрофильная больница", - говорится в телеграм-канале представительства.Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230413/obstrel-1864950499.html
сватово
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сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли больницу в Сватово из HIMARS

Украинские войска обстреляли Сватово из HIMARS, получило повреждения здание больницы

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР, повреждено здание центральной районной городской больницы, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В 06.30 со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован обстрел по г. Сватово (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты). В результате обстрела повреждена Сватовская центральная районная городская многопрофильная больница", - говорится в телеграм-канале представительства.
Информация о пострадавших уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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