https://ria.ru/20230413/oborudovanie-1865020317.html
Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова
Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова - РИА Новости, 13.04.2023
Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова
Новое цифровое оборудование поступило в Щелковскую городскую больницу - дерматоскопы для выявления рака кожи, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:37
2023-04-13T12:37
2023-04-13T12:37
новости подмосковья
щелково
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Новое цифровое оборудование поступило в Щелковскую городскую больницу - дерматоскопы для выявления рака кожи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.С помощью данного оборудования врачи смогут более детально изучить кожный эпидермис человека и выявить самые ранние новообразования. Приборы оснащены высоким качеством картинки, памятью снимков для каждого пациента, а также возможностью определить злокачественное ли новообразование или нет. "Здоровье — наше все. В Щелково мы большое внимание уделяем оснащению учреждений здравоохранения. Новое оборудование позволит жителям заблаговременно начать необходимое лечение, а также сократит нагрузку на наших врачей. Обследование на современном оборудовании может пройти любой желающий. Для этого достаточно иметь полис ОМС", - приводятся в материале слова главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.По данным пресс-службы, медтехника закуплена в рамках Национального проекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865019578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково
Новости Подмосковья, Щелково
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Новое цифровое оборудование поступило в Щелковскую городскую больницу - дерматоскопы для выявления рака кожи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С помощью данного оборудования врачи смогут более детально изучить кожный эпидермис человека и выявить самые ранние новообразования. Приборы оснащены высоким качеством картинки, памятью снимков для каждого пациента, а также возможностью определить злокачественное ли новообразование или нет.
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"Здоровье — наше все. В Щелково мы большое внимание уделяем оснащению учреждений здравоохранения. Новое оборудование позволит жителям заблаговременно начать необходимое лечение, а также сократит нагрузку на наших врачей. Обследование на современном оборудовании может пройти любой желающий. Для этого достаточно иметь полис ОМС", - приводятся в материале слова главы городского округа Щелково
Андрея Булгакова.
По данным пресс-службы, медтехника закуплена в рамках Национального проекта "Здравоохранение".