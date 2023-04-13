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Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова - РИА Новости, 13.04.2023
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Новости Подмосковья
 
12:37 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/oborudovanie-1865020317.html
Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова
Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова - РИА Новости, 13.04.2023
Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова
Новое цифровое оборудование поступило в Щелковскую городскую больницу - дерматоскопы для выявления рака кожи, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:37
2023-04-13T12:37
новости подмосковья
щелково
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Новое цифровое оборудование поступило в Щелковскую городскую больницу - дерматоскопы для выявления рака кожи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.С помощью данного оборудования врачи смогут более детально изучить кожный эпидермис человека и выявить самые ранние новообразования. Приборы оснащены высоким качеством картинки, памятью снимков для каждого пациента, а также возможностью определить злокачественное ли новообразование или нет. "Здоровье — наше все. В Щелково мы большое внимание уделяем оснащению учреждений здравоохранения. Новое оборудование позволит жителям заблаговременно начать необходимое лечение, а также сократит нагрузку на наших врачей. Обследование на современном оборудовании может пройти любой желающий. Для этого достаточно иметь полис ОМС", - приводятся в материале слова главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.По данным пресс-службы, медтехника закуплена в рамках Национального проекта "Здравоохранение".
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Новости Подмосковья, Щелково

Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ЩелковоЦифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелково
Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелково - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Щелково
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Новое цифровое оборудование поступило в Щелковскую городскую больницу - дерматоскопы для выявления рака кожи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С помощью данного оборудования врачи смогут более детально изучить кожный эпидермис человека и выявить самые ранние новообразования. Приборы оснащены высоким качеством картинки, памятью снимков для каждого пациента, а также возможностью определить злокачественное ли новообразование или нет.
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"Здоровье — наше все. В Щелково мы большое внимание уделяем оснащению учреждений здравоохранения. Новое оборудование позволит жителям заблаговременно начать необходимое лечение, а также сократит нагрузку на наших врачей. Обследование на современном оборудовании может пройти любой желающий. Для этого достаточно иметь полис ОМС", - приводятся в материале слова главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.
По данным пресс-службы, медтехника закуплена в рамках Национального проекта "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяЩелково
 
 
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