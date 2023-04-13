https://ria.ru/20230413/oborudovanie-1865020317.html

Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова

Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова - РИА Новости, 13.04.2023

Цифровое оборудование для выявления рака кожи появилось в больнице Щелкова

Новое цифровое оборудование поступило в Щелковскую городскую больницу - дерматоскопы для выявления рака кожи, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:37

2023-04-13T12:37

2023-04-13T12:37

новости подмосковья

щелково

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Новое цифровое оборудование поступило в Щелковскую городскую больницу - дерматоскопы для выявления рака кожи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.С помощью данного оборудования врачи смогут более детально изучить кожный эпидермис человека и выявить самые ранние новообразования. Приборы оснащены высоким качеством картинки, памятью снимков для каждого пациента, а также возможностью определить злокачественное ли новообразование или нет. "Здоровье — наше все. В Щелково мы большое внимание уделяем оснащению учреждений здравоохранения. Новое оборудование позволит жителям заблаговременно начать необходимое лечение, а также сократит нагрузку на наших врачей. Обследование на современном оборудовании может пройти любой желающий. Для этого достаточно иметь полис ОМС", - приводятся в материале слова главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.По данным пресс-службы, медтехника закуплена в рамках Национального проекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865019578.html

щелково

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково