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Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
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09:13 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/normalizatsiya-1864961819.html
Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией, пишут СМИ
Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией, пишут СМИ
Анкара на планируемой в мае встрече глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве намерена вести процесс нормализации с Дамаском по четырем пунктам, пишет в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:13
2023-04-13T09:13
в мире
турция
сирия
мевлют чавушоглу
дамаск (город)
сирийские демократические силы
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Анкара на планируемой в мае встрече глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве намерена вести процесс нормализации с Дамаском по четырем пунктам, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется в начале мая в Москве. "Переговоры по нормализации отношений между Турцией и Сирией продолжатся в мае, когда состоится встреча министров иностранных дел. На повестке дня у Турции четыре пункта: гуманитарная помощь, возвращение беженцев, обеспечение представительства сирийской оппозиции в новом периоде, оживление политического процесса вкупе с борьбой с терроризмом", - пишет издание. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864665339.html
https://ria.ru/20230410/mid-1864303822.html
турция
сирия
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в мире, турция, сирия, мевлют чавушоглу, дамаск (город), сирийские демократические силы
В мире, Турция, Сирия, Мевлют Чавушоглу, Дамаск (город), Сирийские демократические силы
Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией, пишут СМИ

Hürriyet: Турция намерена продолжить процесс нормализации с Сирией по четырем пунктам

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Анкара на планируемой в мае встрече глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве намерена вести процесс нормализации с Дамаском по четырем пунктам, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется в начале мая в Москве.
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"Переговоры по нормализации отношений между Турцией и Сирией продолжатся в мае, когда состоится встреча министров иностранных дел. На повестке дня у Турции четыре пункта: гуманитарная помощь, возвращение беженцев, обеспечение представительства сирийской оппозиции в новом периоде, оживление политического процесса вкупе с борьбой с терроризмом", - пишет издание.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
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В миреТурцияСирияМевлют ЧавушоглуДамаск (город)Сирийские демократические силы
 
 
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