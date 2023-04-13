https://ria.ru/20230413/normalizatsiya-1864961819.html

Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией, пишут СМИ

Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией, пишут СМИ

Анкара на планируемой в мае встрече глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве намерена вести процесс нормализации с Дамаском по четырем пунктам, пишет в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:13

2023-04-13T09:13

2023-04-13T09:13

в мире

турция

сирия

мевлют чавушоглу

дамаск (город)

сирийские демократические силы

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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Анкара на планируемой в мае встрече глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве намерена вести процесс нормализации с Дамаском по четырем пунктам, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется в начале мая в Москве. "Переговоры по нормализации отношений между Турцией и Сирией продолжатся в мае, когда состоится встреча министров иностранных дел. На повестке дня у Турции четыре пункта: гуманитарная помощь, возвращение беженцев, обеспечение представительства сирийской оппозиции в новом периоде, оживление политического процесса вкупе с борьбой с терроризмом", - пишет издание. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864665339.html

https://ria.ru/20230410/mid-1864303822.html

турция

сирия

дамаск (город)

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в мире, турция, сирия, мевлют чавушоглу, дамаск (город), сирийские демократические силы