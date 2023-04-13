https://ria.ru/20230413/neyroseti-1864947109.html

Эксперт сравнил российские и западные нейросети

Эксперт сравнил российские и западные нейросети - РИА Новости, 13.04.2023

Эксперт сравнил российские и западные нейросети

Отечественные нейросети могут стать аналогами популярных западных сервисов, заявил РИА Новости эксперт Центра искусственного интеллекта в СКБ "Контур" Дмитрий... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T05:33

2023-04-13T05:33

2023-04-13T05:35

наука

технологии

россия

андрей кузнецов (теннисист)

яндекс

сбер

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отечественные нейросети могут стать аналогами популярных западных сервисов, заявил РИА Новости эксперт Центра искусственного интеллекта в СКБ "Контур" Дмитрий Иванков. При этом в "Сбере" и "Яндексе" рассказали агентству, что их продукты в этой сфере уже вызвали у пользователей немалый интерес. "Нет никаких сомнений, что отечественные разработки могут заменить популярные западные нейросети. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы догнать западных коллег по качеству результата, но какие-либо концептуальные преграды не просматриваются. Как дополнительный фактор в пользу российских разработок может сыграть ограничение доступа пользователей к интерфейсам зарубежных аналогов", - полагает Иванков. Две отечественные разработки - Kandinsky 2.1 от "Сбера" и "Шедеврум" от "Яндекса" - подогрели интерес россиян к искусственному интеллекту и нейросетям, отметили представители обеих компаний. Этому способствует тренд на диффузионные нейросети, которые создают изображения по текстовому запросу. "Мы видим очень большой отклик у пользователей на эту технологию - сразу после запуска нашего приложения "Шедеврум" для генерации изображений, где пользователи могут не только сделать свои картинки, но и посмотреть работы других участников", - отметил директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании "Яндекса" Александр Крайнов. По его словам, конкуренция пойдет на пользу как пользователям, так и компаниям. Как рассказали в Sber AI, с момента запуска новой версии Kandinsky 2.1 - 4 апреля - модель создала более 10 миллионов изображений. Причем нейросеть используют не только в России, но и за рубежом: "Модель успешно проходит внедрение на зарубежных ML-платформах, таких как replicate.com и FUUPS.AI", - рассказал исполнительный директор Sber AI по исследованию данных Андрей Кузнецов. Иванков отметил, что компании презентовали нейросети с разницей в несколько дней, и это вызвало интерес у аудитории: "Уверен, что всем было интересно попробовать и сравнить результаты обеих сетей". Он добавил, что для использования и того, и другого сервиса не требуется специальных навыков программирования, и это упрощает доступ для широкой аудитории - воспользоваться моделями можно через сайт, чат-бота в Telegram или приложение. Популярность нейросетей в ближайшие годы будет нарастать, считает эксперт. "Рост числа реальных внедрений и способов использования в итоге приведет к тому, что технология станет такой же обыденной для большинства людей, как мобильная связь или интернет. Пока ИИ служит скорее удобным инструментом, освоить который я бы порекомендовал всем таким специалистам (копирайтерам и дизайнерам - ред.), чтобы повысить свою востребованность в отрасли", - добавил он.

https://ria.ru/20230411/neyroset-1864579971.html

https://ria.ru/20230409/neyroset-1864039331.html

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технологии, россия, андрей кузнецов (теннисист), яндекс, сбер, общество