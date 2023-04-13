https://ria.ru/20230413/nauka-1860978231.html
Ученый раскрыл тайны древних культур Окско-Донского водораздела
Ученый раскрыл тайны древних культур Окско-Донского водораздела - РИА Новости, 13.04.2023
Ученый раскрыл тайны древних культур Окско-Донского водораздела
Значительным достижением российских археологов стало изучение культур древних племен, которые более полутора тысяч лет назад жили на территориях сегодняшних... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:00
2023-04-13T09:00
2023-04-13T09:00
наука
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
тульская область
россия
куликово поле (заповедник)
общество
археология
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Значительным достижением российских археологов стало изучение культур древних племен, которые более полутора тысяч лет назад жили на территориях сегодняшних Калужской, Орловской и Тульской областей России. Сотрудники Тульской археологической экспедиции за 30 с лишним лет работы собрали факты и гипотезы об этих культурах. О работе ученых рассказал ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.- Алексей Михайлович, какие открытия тульских археологов вы считаете наиболее яркими?- Наиболее важные открытия – следы ранее неизвестных народов, которые показывают нам ранее неизвестные страницы дописьменной истории.Мой коллега Евгений Васильевич Столяров открыл совершенно новую группу памятников типа Упа-2. Эти находки относятся к людям, которые обитали здесь, в лесу, примерно в II веке до нашей эры – I веке нашей эры. Долгое время считалось, что от них осталась очень скудная материальная культура – немного черепков, костей, маленьких железных предметов. Новые находки показали совершенно другую картину.Так мы нашли страницу истории, о которой никто не знал, следы археологической культуры, которая вместе с родственными культурами занимает огромную территорию с Подесеньем и с верхним Поднепровьем. Потом на территорию Окско-Донского водораздела произошло вторжение очень воинственных лесостепных людей, которые находились под влиянием сарматской культуры. И пришел этот совершенно новый мир, который установился на 150 лет – исторически очень большой промежуток времени.Нам удалось открыть переход от одной эпохи к другой, который происходил с военными конфликтами, пожарами и оставил значительный выброс находок. Вообще, для археологов пожары и штурмы поселков оставляют наиболее яркие следы, потому что многое остается в земле, а в обычной жизни люди бережливые и свое имущество просто так не раскидывают.Следы жителей новой эпохи – группу памятников типа Ново-Клейменово удалось найти мне. Это были люди, связанные с сарматским миром, которые пришли со стороны лесостепи в лесную зону на территорию нынешней Тульской области примерно на рубеже I и II века нашей эры. Они оставались здесь достаточно долго, по крайней мере до середины III века или даже немного дольше. Это совершенно другой мир, о существовании которого мы даже не подозревали. Отдельные находки были сделаны раньше, просто они не складывались в такое явление.Потом произошла новая смена населения и появилась мощинская культура, которая воспринимается не так уж однозначно. Процесс ее появления сейчас заиграл разными красками, он открывается нам только сейчас.- Кем были мощинцы?- Это были представители одного из народов, которые не дожили до современности. Они исчезли. Можно представить народы в виде куста с кучей веток. Одна из разветвленных веток этого куста, дожившая до наших дней, – славяне. Другую, родственную, ветку мы сейчас называем балтами. А между ними были еще ветки, которые исчезли. Одна из них – носителимощинской культуры. Они примыкают как к славянам, так и к балтам. Какой у них был язык, мы, в принципе, не знаем, и установить это невозможно. Нельзя даже сделать анализ ДНК их останков, так как носители этой культуры сжигали своих покойников, и ДНК не сохранились.- В изданной под вашей редакцией книге "Археология Окско-Донского водораздела", опубликованной государственным музеем-заповедником "Куликово поле", говорится об украшениях с эмалями, которые принадлежат к мощинской культуре.- Украшения с восточноевропейскими выемчатыми эмалями появляются во второй половине II века на так называемых памятниках позднезарубинецкого круга, которые появляются после гибели зарубинецкой культуры на Днепре в середине Iвека.В этой среде возникают выемчатые эмали, параллельно они возникают в Прибалтике, то есть на огромной территории. Пик развития этого стиля – около III века. В это время мощинская культура только появляется. Эмали у нее существуют в III веке, это доказано.Потом начинаются культурные изменения, появляется новая мода. В некоторых местах мода на эмали сохраняется, а в некоторых уходит. Мы понимаем, что это произошло в начале IV века. Сейчас в Поднепровье появляются некоторые находки, которые можно отнести к раннегуннскому времени. Как известно, гуннское время – это начало эпохи переселения народов, с последней трети IV века до начала V века.- Славяне приходят на территорию мощинцев?- Тут надо разделять. Есть раннеславянский мир – множество родственных народов, которые существовали с древности, но эти люди себя славянами не называли.Славяне как крупная общность, которая появляется в письменных источниках, – это явление эпохи Великого переселения народов. Но это не значит, что они спустились со звезд. Просто произошла культурная трансформация. Они расселились на огромной территории – это не только Восточная Европа, но и часть современной Германии, Балканы, Малая Азия.Эти люди пришли на территорию современной Тульской области, как мы сейчас представляем, около VIII века, и оставили яркие памятники, которые говорят о существенном заселении региона. Дальше развивается их культура, потом ее сменяет древнерусская культура.Самые первые следы, которые мы зафиксировали, относятся к VIII веку, но пока у нас очень мало фактов об этом времени. Наш коллега Александр Колоколов сейчас успешно занимается этой темой.Мощинская культура нам известна до середины VII века, и у нас есть материальные свидетельства, что какая-то часть ее носителей еще в IX веке оставляла свои следы в культуре славян, а затем произошла их ассимиляция.Как мы знаем, к моменту перемен, связанных с приходом славян на Оку, в ее верховьях жили носители мощинской культуры, на средней Оке жили окские финны, носители культуры рязано-окских могильников. А ближе к Волге нам известны древнемордовские памятники. Таким образом, часть этого "древнего окского" мира исчезла в веках, а часть осталась – мордва до сих пор живет на своей земле.
https://ria.ru/20221102/sfu-1828473618.html
https://ria.ru/20220505/orel-1786750766.html
https://ria.ru/20221118/kulikovo_pole-1832251031.html
https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, тульская область, россия, куликово поле (заповедник), общество, археология, орловская область, калужская область
Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Тульская область, Россия, Куликово поле (заповедник), Общество, Археология, Орловская область, Калужская область
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Значительным достижением российских археологов стало изучение культур древних племен, которые более полутора тысяч лет назад жили на территориях сегодняшних Калужской, Орловской и Тульской областей России. Сотрудники Тульской археологической экспедиции за 30 с лишним лет работы собрали факты и гипотезы об этих культурах. О работе ученых рассказал ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.
- Алексей Михайлович, какие открытия тульских археологов вы считаете наиболее яркими?
- Наиболее важные открытия – следы ранее неизвестных народов, которые показывают нам ранее неизвестные страницы дописьменной истории.
Мой коллега Евгений Васильевич Столяров открыл совершенно новую группу памятников типа Упа-2. Эти находки относятся к людям, которые обитали здесь, в лесу, примерно в II веке до нашей эры – I веке нашей эры. Долгое время считалось, что от них осталась очень скудная материальная культура – немного черепков, костей, маленьких железных предметов. Новые находки показали совершенно другую картину.
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Так мы нашли страницу истории, о которой никто не знал, следы археологической культуры, которая вместе с родственными культурами занимает огромную территорию с Подесеньем и с верхним Поднепровьем. Потом на территорию Окско-Донского водораздела произошло вторжение очень воинственных лесостепных людей, которые находились под влиянием сарматской культуры. И пришел этот совершенно новый мир, который установился на 150 лет – исторически очень большой промежуток времени.
Нам удалось открыть переход от одной эпохи к другой, который происходил с военными конфликтами, пожарами и оставил значительный выброс находок. Вообще, для археологов пожары и штурмы поселков оставляют наиболее яркие следы, потому что многое остается в земле, а в обычной жизни люди бережливые и свое имущество просто так не раскидывают.
Следы жителей новой эпохи – группу памятников типа Ново-Клейменово удалось найти мне. Это были люди, связанные с сарматским миром, которые пришли со стороны лесостепи в лесную зону на территорию нынешней Тульской области примерно на рубеже I и II века нашей эры. Они оставались здесь достаточно долго, по крайней мере до середины III века или даже немного дольше. Это совершенно другой мир, о существовании которого мы даже не подозревали. Отдельные находки были сделаны раньше, просто они не складывались в такое явление.
Потом произошла новая смена населения и появилась мощинская культура, которая воспринимается не так уж однозначно. Процесс ее появления сейчас заиграл разными красками, он открывается нам только сейчас.
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- Это были представители одного из народов, которые не дожили до современности. Они исчезли. Можно представить народы в виде куста с кучей веток. Одна из разветвленных веток этого куста, дожившая до наших дней, – славяне. Другую, родственную, ветку мы сейчас называем балтами. А между ними были еще ветки, которые исчезли. Одна из них – носителимощинской культуры. Они примыкают как к славянам, так и к балтам. Какой у них был язык, мы, в принципе, не знаем, и установить это невозможно. Нельзя даже сделать анализ ДНК их останков, так как носители этой культуры сжигали своих покойников, и ДНК не сохранились.
- В изданной под вашей редакцией книге "Археология Окско-Донского водораздела", опубликованной государственным музеем-заповедником "Куликово поле", говорится об украшениях с эмалями, которые принадлежат к мощинской культуре.
- Украшения с восточноевропейскими выемчатыми эмалями появляются во второй половине II века на так называемых памятниках позднезарубинецкого круга, которые появляются после гибели зарубинецкой культуры на Днепре в середине Iвека.
В этой среде возникают выемчатые эмали, параллельно они возникают в Прибалтике, то есть на огромной территории. Пик развития этого стиля – около III века. В это время мощинская культура только появляется. Эмали у нее существуют в III веке, это доказано.
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Потом начинаются культурные изменения, появляется новая мода. В некоторых местах мода на эмали сохраняется, а в некоторых уходит. Мы понимаем, что это произошло в начале IV века. Сейчас в Поднепровье появляются некоторые находки, которые можно отнести к раннегуннскому времени. Как известно, гуннское время – это начало эпохи переселения народов, с последней трети IV века до начала V века.
- Славяне приходят на территорию мощинцев?
- Тут надо разделять. Есть раннеславянский мир – множество родственных народов, которые существовали с древности, но эти люди себя славянами не называли.
Славяне как крупная общность, которая появляется в письменных источниках, – это явление эпохи Великого переселения народов. Но это не значит, что они спустились со звезд. Просто произошла культурная трансформация. Они расселились на огромной территории – это не только Восточная Европа, но и часть современной Германии, Балканы, Малая Азия.
Эти люди пришли на территорию современной Тульской области, как мы сейчас представляем, около VIII века, и оставили яркие памятники, которые говорят о существенном заселении региона. Дальше развивается их культура, потом ее сменяет древнерусская культура.
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Самые первые следы, которые мы зафиксировали, относятся к VIII веку, но пока у нас очень мало фактов об этом времени. Наш коллега Александр Колоколов сейчас успешно занимается этой темой.
Мощинская культура нам известна до середины VII века, и у нас есть материальные свидетельства, что какая-то часть ее носителей еще в IX веке оставляла свои следы в культуре славян, а затем произошла их ассимиляция.
Как мы знаем, к моменту перемен, связанных с приходом славян на Оку, в ее верховьях жили носители мощинской культуры, на средней Оке жили окские финны, носители культуры рязано-окских могильников. А ближе к Волге нам известны древнемордовские памятники. Таким образом, часть этого "древнего окского" мира исчезла в веках, а часть осталась – мордва до сих пор живет на своей земле.