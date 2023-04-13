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Лавров: России и Латинской Америке важно перейти на расчеты в нацвалютах
Лавров: России и Латинской Америке важно перейти на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 13.04.2023
Лавров: России и Латинской Америке важно перейти на расчеты в нацвалютах
России и странам Латинской Америки важно максимально задействовать взаимодополняемый характер их экономик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:36
2023-04-13T19:36
2023-04-13T19:36
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латинская америка
сергей лавров
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России и странам Латинской Америки важно максимально задействовать взаимодополняемый характер их экономик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "И у России, и у Латинской Америки есть свои конкурентные преимущества в контексте объективных процессов формирования многополярного миропорядка. Важно по максимуму задействовать взаимодополняемый характер наших экономик для выстраивания полноценных проектных, производственных, технологических альянсов, форсированного перехода на расчеты в национальных и альтернативных доллару и евро валютах", - заявил Лавров в статье для бразильской газеты "Фолья де Сан-Паулу" и для мексиканского журнала "Бузос". Министр отметил, что для Москвы Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАКБ) – самоценное направление внешней политики. "Мы не хотим, чтобы ваш регион превратился в арену противоборства держав. Наше сотрудничество с латиноамериканцами строится на деидеологизированных, прагматичных подходах, не направлено против кого бы то ни было", - подчеркнул он.
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россия, латинская америка, сергей лавров, экономика, в мире
Россия, Латинская Америка, Сергей Лавров, Экономика, В мире
Лавров: России и Латинской Америке важно перейти на расчеты в нацвалютах
Лавров: России и Латинской Америке важно перейти на национальные валюты в расчетах