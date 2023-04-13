https://ria.ru/20230413/natsvalyuta-1865168482.html

Лавров: России и Латинской Америке важно перейти на расчеты в нацвалютах

Лавров: России и Латинской Америке важно перейти на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 13.04.2023

Лавров: России и Латинской Америке важно перейти на расчеты в нацвалютах

России и странам Латинской Америки важно максимально задействовать взаимодополняемый характер их экономик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:36

2023-04-13T19:36

2023-04-13T19:36

россия

латинская америка

сергей лавров

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России и странам Латинской Америки важно максимально задействовать взаимодополняемый характер их экономик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "И у России, и у Латинской Америки есть свои конкурентные преимущества в контексте объективных процессов формирования многополярного миропорядка. Важно по максимуму задействовать взаимодополняемый характер наших экономик для выстраивания полноценных проектных, производственных, технологических альянсов, форсированного перехода на расчеты в национальных и альтернативных доллару и евро валютах", - заявил Лавров в статье для бразильской газеты "Фолья де Сан-Паулу" и для мексиканского журнала "Бузос". Министр отметил, что для Москвы Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАКБ) – самоценное направление внешней политики. "Мы не хотим, чтобы ваш регион превратился в арену противоборства держав. Наше сотрудничество с латиноамериканцами строится на деидеологизированных, прагматичных подходах, не направлено против кого бы то ни было", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230410/natsvalyuty-1864132954.html

россия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, латинская америка, сергей лавров, экономика, в мире