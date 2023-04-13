https://ria.ru/20230413/nato-1865041734.html

Рост вовлеченности НАТО затягивает конфликт на Украине, заявили в Кремле

Рост вовлеченности НАТО затягивает конфликт на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.04.2023

Рост вовлеченности НАТО затягивает конфликт на Украине, заявили в Кремле

Рост степени вовлеченности НАТО затягивает конфликт на Украине, но не изменит сути происходящего, поэтому спецоперация продолжится до победного конца, сообщил в РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:44

2023-04-13T13:44

2023-04-13T13:44

специальная военная операция на украине

россия

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нато

дмитрий песков

луганск

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рост степени вовлеченности НАТО затягивает конфликт на Украине, но не изменит сути происходящего, поэтому спецоперация продолжится до победного конца, сообщил в Telegram-канале "Мастерская новых медиа" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "После моей поездки в Луганск прошло полгода. За это время более отчётливыми стали контуры глобальной войны, которая происходит. Она стала жестче, беспощаднее. Увеличилась степень вовлеченности НАТО в конфликт. Это приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход", - приводит слова Пескова "Мастерская новых медиа". Пресс-секретарь президента отмечает, что те, кто живет в Луганске, видят, как ремонтируются и строятся новые дороги, создается инфраструктура. "Работают десятки тысяч людей, вкладывается огромное количество усилий. Процесс восстановления идёт, и это самая маленькая толика того, что страна может сделать для новых регионов. Максимально, что должна сделать страна, — оградить новые регионы от опасности. Поэтому СВО будет продолжаться до победного конца", - сообщил Песков. Кроме того, он отметил консолидацию общества вокруг ситуации и президента и назвал главным "ощущение единения". "Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно. Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны. Болезненность и чрезмерная эмоциональность информационной повестки определяются серьезностью момента. Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы она была более спокойной, но в такие критические моменты, наверное, это невозможно. Но главное – ощущение единения. И это здорово", - сказал Песков. Говоря о национальной идее, пресс-секретарь главы государства отметил, что вся работа направлена на улучшение жизни людей. "Много было поисков национальной идеи. Но по-прежнему во всех концептуальных выступлениях главы государства речь идет о том, чтобы людям было лучше. И вся работа направлена на это. Это идея Путина, я точно знаю. Социально-экономическое развитие страны во всех ипостасях, продолжение выполнения государственных социальных обязательств. Это повышение уровня жизни людей. Это решение первоочередных проблем", - сказал он. Также он указал, что российская общественность пока не сильна в том, чтобы формировать образ героев. "Их много, ими не оскудеет наша земля. Но чтобы про них знали, нужна верная работа с донесением информации. Мало кто сможет назвать тех, кто за последний год стал новым Героем России. С помощью плакатов не добиться формирования образов героев. Это общая недоработка, нам нужно еще работать и учиться", - подчеркнул Песков. Также пресс-секретарь президента поделился своим мнением о патриотизме. По его словам, патриотизм - это любовь к своей семье, работе и желанию жить в своей стране и делать ее лучше. "Что такое патриотизм? Это когда вы любите своего жениха, рожаете детей, работаете на любимой работе, обожаете свою семью больше всего на свете. Работаете для того, чтобы ваша семья была здоровой, умной. И при этом хотите жить в этой стране и делать всё для неё только лучшее. Не вредите ей. И когда видите плохое, не можете молчать, а говорите, что это плохо. А когда видите хорошее – гордитесь этим", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

https://ria.ru/20230410/svo-1863781501.html

https://ria.ru/20230411/patriotizm-1864418476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, нато, дмитрий песков, луганск, в мире