https://ria.ru/20230413/nastuplenie-1865184853.html

Украине нужно показать успешное наступление для спонсоров, заявил Буданов

Украине нужно показать успешное наступление для спонсоров, заявил Буданов - РИА Новости, 13.04.2023

Украине нужно показать успешное наступление для спонсоров, заявил Буданов

Украине нужно продемонстрировать успех в контрнаступлении, иначе у налогоплательщиков снабжающих Киев стран возникнут вопросы, заявил главы военной разведки... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:33

2023-04-13T21:33

2023-04-13T21:33

в мире

украина

нато

киев

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473890_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9b408668d585ceb26dbdb2141fbaa863.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украине нужно продемонстрировать успех в контрнаступлении, иначе у налогоплательщиков снабжающих Киев стран возникнут вопросы, заявил главы военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ABC News. "Успех этого наступления крайне необходим... Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину" - приводит ABC News слова Буданова в материале на своем сайте. При этом, говорится в статье, хотя Буданов и признает, что налогоплательщики стран, снабжающих Украину финансами и вооружением, ждут от нее результатов, ему не известно о каких бы то ни было условиях для продолжения поддержки от западных государств. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться уже летом, в то время как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент". В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230413/ukraina-1865183376.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, киев, совет национальной безопасности и обороны украины