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Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали надбавки на соцпродукты - РИА Новости, 13.04.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
07:20 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/nadbavki-1864952198.html
Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали надбавки на соцпродукты
Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали надбавки на соцпродукты - РИА Новости, 13.04.2023
Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали надбавки на соцпродукты
Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали торговые надбавки на социально значимые продукты, в эту категорию попали макаронные изделия, крупы, молоко,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:20
2023-04-13T07:20
хабаровский край
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
уфас
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали торговые надбавки на социально значимые продукты, в эту категорию попали макаронные изделия, крупы, молоко, хлеб, картофель и овощи "борщевой" группы, сообщает правительство региона. "В Хабаровском крае продолжается работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты. Речь идет о макаронных изделиях, крупах, молоке, хлебе, овощах "борщевой" группы и так далее. В 2023 году к проекту присоединились уже 699 магазинов по всему региону. Это как крупные сети, так и небольшие торговые точки в районах края", - говорится в сообщении. Уточняется, что с начала года соглашения уже подписаны с 352 торговыми точками. В течение года их количество будет расти. Первые соглашения с предприятиями торговли о стабилизации цен на эту категорию товаров правительство края подписало в феврале прошлого года. Замминистра промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Тенетко отметил, что участие в проекте - добровольное. При подписании соглашения компании обязуются ограничить торговые надбавки на отдельные социально значимые продовольственные товары до 15%, а также обеспечивать их наличие в магазинах в достаточном объеме. Так удается ограничить рост цен, обратил внимание Тенетко. Но итоговая цена на полках зависит от того, по какой стоимости магазины получают новую продукцию от поставщиков и производителей. По данным правительства региона, в прошлом году в социальном проекте приняло участие 481 предприятие торговли, владеющее 1030 продовольственными магазинами по всему краю. Это более 29% от общего количества таких магазинов. Губернатор региона Михаил Дегтярев поставил правительству края задачу по повышению качества жизни людей. Для ее выполнения среди прочего налажена работа с предпринимательским сообществом по ограничению цен на товары первой необходимости и продукты. "Власти региона в ежедневном режиме проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. При выявлении фактов значительного роста цен сведения немедленно направляются в УФАС по Хабаровскому краю", - добавляется в сообщении. По данным Росстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за февраль текущего к декабрю 2022 года составил: по Хабаровскому краю – 101,27%, России – 102,12%. Относительно января 2023 года ценовая инфляция замедлилась и составила по краю - 100,68%, РФ - 100,79%.
https://ria.ru/20230412/metan-1864645569.html
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хабаровский край, россия, михаил дегтярев, уфас, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Михаил Дегтярев, УФАС, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали надбавки на соцпродукты

Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали торговые надбавки на соцпродукты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покупатели в супермаркете. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали торговые надбавки на социально значимые продукты, в эту категорию попали макаронные изделия, крупы, молоко, хлеб, картофель и овощи "борщевой" группы, сообщает правительство региона.
"В Хабаровском крае продолжается работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты. Речь идет о макаронных изделиях, крупах, молоке, хлебе, овощах "борщевой" группы и так далее. В 2023 году к проекту присоединились уже 699 магазинов по всему региону. Это как крупные сети, так и небольшие торговые точки в районах края", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что с начала года соглашения уже подписаны с 352 торговыми точками. В течение года их количество будет расти. Первые соглашения с предприятиями торговли о стабилизации цен на эту категорию товаров правительство края подписало в феврале прошлого года.
Замминистра промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Тенетко отметил, что участие в проекте - добровольное. При подписании соглашения компании обязуются ограничить торговые надбавки на отдельные социально значимые продовольственные товары до 15%, а также обеспечивать их наличие в магазинах в достаточном объеме. Так удается ограничить рост цен, обратил внимание Тенетко. Но итоговая цена на полках зависит от того, по какой стоимости магазины получают новую продукцию от поставщиков и производителей.
По данным правительства региона, в прошлом году в социальном проекте приняло участие 481 предприятие торговли, владеющее 1030 продовольственными магазинами по всему краю. Это более 29% от общего количества таких магазинов. Губернатор региона Михаил Дегтярев поставил правительству края задачу по повышению качества жизни людей. Для ее выполнения среди прочего налажена работа с предпринимательским сообществом по ограничению цен на товары первой необходимости и продукты.
"Власти региона в ежедневном режиме проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. При выявлении фактов значительного роста цен сведения немедленно направляются в УФАС по Хабаровскому краю", - добавляется в сообщении.
По данным Росстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за февраль текущего к декабрю 2022 года составил: по Хабаровскому краю – 101,27%, России – 102,12%. Относительно января 2023 года ценовая инфляция замедлилась и составила по краю - 100,68%, РФ - 100,79%.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
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Хабаровский крайХабаровский крайРоссияМихаил ДегтяревУФАСФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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