https://ria.ru/20230413/nadbavki-1864952198.html

Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали надбавки на соцпродукты

Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали надбавки на соцпродукты - РИА Новости, 13.04.2023

Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали надбавки на соцпродукты

Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали торговые надбавки на социально значимые продукты, в эту категорию попали макаронные изделия, крупы, молоко,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T07:20

2023-04-13T07:20

2023-04-13T07:20

хабаровский край

хабаровский край

россия

михаил дегтярев

уфас

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ХАБАРОВСК, 13 апр - РИА Новости. Почти 700 магазинов Хабаровского края зафиксировали торговые надбавки на социально значимые продукты, в эту категорию попали макаронные изделия, крупы, молоко, хлеб, картофель и овощи "борщевой" группы, сообщает правительство региона. "В Хабаровском крае продолжается работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты. Речь идет о макаронных изделиях, крупах, молоке, хлебе, овощах "борщевой" группы и так далее. В 2023 году к проекту присоединились уже 699 магазинов по всему региону. Это как крупные сети, так и небольшие торговые точки в районах края", - говорится в сообщении. Уточняется, что с начала года соглашения уже подписаны с 352 торговыми точками. В течение года их количество будет расти. Первые соглашения с предприятиями торговли о стабилизации цен на эту категорию товаров правительство края подписало в феврале прошлого года. Замминистра промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Тенетко отметил, что участие в проекте - добровольное. При подписании соглашения компании обязуются ограничить торговые надбавки на отдельные социально значимые продовольственные товары до 15%, а также обеспечивать их наличие в магазинах в достаточном объеме. Так удается ограничить рост цен, обратил внимание Тенетко. Но итоговая цена на полках зависит от того, по какой стоимости магазины получают новую продукцию от поставщиков и производителей. По данным правительства региона, в прошлом году в социальном проекте приняло участие 481 предприятие торговли, владеющее 1030 продовольственными магазинами по всему краю. Это более 29% от общего количества таких магазинов. Губернатор региона Михаил Дегтярев поставил правительству края задачу по повышению качества жизни людей. Для ее выполнения среди прочего налажена работа с предпринимательским сообществом по ограничению цен на товары первой необходимости и продукты. "Власти региона в ежедневном режиме проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. При выявлении фактов значительного роста цен сведения немедленно направляются в УФАС по Хабаровскому краю", - добавляется в сообщении. По данным Росстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за февраль текущего к декабрю 2022 года составил: по Хабаровскому краю – 101,27%, России – 102,12%. Относительно января 2023 года ценовая инфляция замедлилась и составила по краю - 100,68%, РФ - 100,79%.

https://ria.ru/20230412/metan-1864645569.html

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хабаровский край, россия, михаил дегтярев, уфас, федеральная служба государственной статистики (росстат)