https://ria.ru/20230413/moskva-1864972620.html
Ефимов: инвесторы построят еще 40 социальных объектов по договорам участия
Ефимов: инвесторы построят еще 40 социальных объектов по договорам участия - РИА Новости, 13.04.2023
Ефимов: инвесторы построят еще 40 социальных объектов по договорам участия
Власти Москвы согласовали с инвесторами еще 20 договоров участия, по которым в столице в 2023-2028 годах будет возведено 40 объектов образования и медицины,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:10
2023-04-13T10:10
2023-04-13T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти Москвы согласовали с инвесторами еще 20 договоров участия, по которым в столице в 2023-2028 годах будет возведено 40 объектов образования и медицины, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Утвержденный в начале 2021 года механизм договоров участия предусматривает создание инвесторами объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках проектов строительства жилья.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, шесть детских садов, две школы и поликлиника будут построены в ТиНАО. Остальные объекты появятся в семи округах внутри МКАД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти Москвы согласовали с инвесторами еще 20 договоров участия, по которым в столице в 2023-2028 годах будет возведено 40 объектов образования и медицины, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Утвержденный в начале 2021 года механизм договоров участия предусматривает создание инвесторами объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках проектов строительства жилья.
«
"В первом квартале этого года город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 23 детских сада, рассчитанных на 5,7 тысячи воспитанников, 15 школ и образовательных комплексов на 13,1 тысячи мест, а также две поликлиники более, чем на тысячу посещений в смену. Инвестиции в эти объекты составят около 48,8 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, шесть детских садов, две школы и поликлиника будут построены в ТиНАО. Остальные объекты появятся в семи округах внутри МКАД.