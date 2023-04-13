https://ria.ru/20230413/moskva-1864972620.html

Ефимов: инвесторы построят еще 40 социальных объектов по договорам участия

Ефимов: инвесторы построят еще 40 социальных объектов по договорам участия - РИА Новости, 13.04.2023

Ефимов: инвесторы построят еще 40 социальных объектов по договорам участия

Власти Москвы согласовали с инвесторами еще 20 договоров участия, по которым в столице в 2023-2028 годах будет возведено 40 объектов образования и медицины,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:10

2023-04-13T10:10

2023-04-13T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти Москвы согласовали с инвесторами еще 20 договоров участия, по которым в столице в 2023-2028 годах будет возведено 40 объектов образования и медицины, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Утвержденный в начале 2021 года механизм договоров участия предусматривает создание инвесторами объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках проектов строительства жилья.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, шесть детских садов, две школы и поликлиника будут построены в ТиНАО. Остальные объекты появятся в семи округах внутри МКАД.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)