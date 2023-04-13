https://ria.ru/20230413/mirotvortsy-1865085243.html

Приднестровье предложило возобновить боевую учебу миротворцев в ПМР

Приднестровье предложило возобновить боевую учебу миротворцев в ПМР - РИА Новости, 13.04.2023

Приднестровье предложило возобновить боевую учебу миротворцев в ПМР

Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), коллективном руководящем органе миротворческой операции, РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:44

2023-04-13T15:44

2023-04-13T15:44

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

объединенная контрольная комиссия (окк)

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ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), коллективном руководящем органе миротворческой операции, предлагает возобновить боевую учёбу совместных миротворческих сил в полном объёме. "Приднестровская делегация в ОКК предлагает возобновить боевую учёбу Совместных миротворческих сил в полном объёме. Такие занятия прежде всего будут способствовать повышению уровня боевой подготовки смс, боевой слаженности воинских контингентов, входящих в смс, а также обеспечат спокойствие населения, проживающего в зоне безопасности, что является чрезвычайно важным особенно в последнее тревожное время", - говорится в заявлении ОКК от Приднестровья. В документе также отмечено, что "совместные миротворческие силы с 2013 года не проводят учений". Это происходит в связи с отказом молдавской стороны от трёхсторонней боевой учёбы. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20230328/pridnestrove-1861351279.html

https://ria.ru/20230329/konflikt-1861715019.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, объединенная контрольная комиссия (окк)