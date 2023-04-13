https://ria.ru/20230413/melitopol-1865012396.html
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.04.2023
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Мелитополем в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:09
2023-04-13T12:09
2023-04-13T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник над Мелитополем в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он призвал горожан сохранять спокойствие.
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Рогов сообщил о сбитом ПВО над Мелитополем украинском беспилотнике