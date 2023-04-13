https://ria.ru/20230413/melitopol-1865012396.html

Над Мелитополем сбили украинский беспилотник

Над Мелитополем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.04.2023

Над Мелитополем сбили украинский беспилотник

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Мелитополем в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:09

2023-04-13T12:09

2023-04-13T12:09

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник над Мелитополем в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

мелитополь

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мелитополь, запорожская область, владимир рогов