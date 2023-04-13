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Над Мелитополем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/melitopol-1865012396.html
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.04.2023
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Мелитополем в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:09
2023-04-13T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник над Мелитополем в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он призвал горожан сохранять спокойствие.
мелитополь
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происшествия, мелитополь, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник

Рогов сообщил о сбитом ПВО над Мелитополем украинском беспилотнике

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник над Мелитополем в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"В Мелитополе около 11.44 в городе прозвучал громкий объемный взрыв. Причиной взрыва стала работа ПВО. Сбит вражеский БПЛА", - написал Рогов.

Он призвал горожан сохранять спокойствие.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 апреля, 15:37
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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