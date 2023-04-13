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Малков высоко оценил участие "Росагролизинга" в развитии АПК региона - РИА Новости, 13.04.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
18:30 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/malkov-1865151108.html
Малков высоко оценил участие "Росагролизинга" в развитии АПК региона
Малков высоко оценил участие "Росагролизинга" в развитии АПК региона - РИА Новости, 13.04.2023
Малков высоко оценил участие "Росагролизинга" в развитии АПК региона
Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с гендиректором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым отметил, что поддержка компании позволила серьёзно... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:30
2023-04-13T18:30
рязанская область
экономика
рязанская область
павел малков
росагролизинг
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РЯЗАНЬ, 13 апр – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с гендиректором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым отметил, что поддержка компании позволила серьёзно продвинуться вперед в развитии агропромышленного комплекса региона, сообщает правительство региона. Сообщается, что 13 апреля в рамках регионального агропромышленного форума "Весенний сев – 2023" состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова и генерального директора АО "Росагролизинг" Павла Косова. Обсуждались планы сотрудничества на текущий год. Губернатор поблагодарил Павла Косова за активную поддержку региона, участие в решении вопросов рязанских сельхозтоваропроизводителей и в региональном агропромышленном форуме. "Регион в прошлом году занял первое место в стране по объемам поддержки вашей компании, нам было поставлено больше всего техники. Это позволило серьезно продвинуться вперед в развитии АПК. На текущий год у нас тоже большие совместные планы. Рассчитываем в этой работе на вашу поддержку", – сказал Павел Малков. Он отметил, что многолетнее сотрудничество компании с Рязанской областью имеет серьезные результаты. АО "Росагролизинг" инвестировало в развитие АПК региона более 17 миллиардов рублей. Поставлено свыше 2,7 тысячи единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. В числе направлений взаимодействия также финансирование лизинга племенных животных, жилых домов, строительство перерабатывающих заводов. Павел Косов подчеркнул, что Рязанская область является сегодня одним из основных партнеров компании. По его словам, почти вся переданная региону в лизинг техника произведена лидерами отечественного и белорусского сельхозмашиностроения. "В прошлом году Рязанская область показала колоссальный результат: стала первой в рейтинге регионов по направленным "Росагролизингом" инвестициям. Они составили 6,3 миллиарда рублей", – заявил Павел Косов.
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экономика, рязанская область, павел малков, росагролизинг
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Павел Малков, Росагролизинг
Малков высоко оценил участие "Росагролизинга" в развитии АПК региона

Губернатор Малков высоко оценил участие "Росагролизинга" в развитии АПК региона

© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 апр – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с гендиректором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым отметил, что поддержка компании позволила серьёзно продвинуться вперед в развитии агропромышленного комплекса региона, сообщает правительство региона.
Сообщается, что 13 апреля в рамках регионального агропромышленного форума "Весенний сев – 2023" состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова и генерального директора АО "Росагролизинг" Павла Косова. Обсуждались планы сотрудничества на текущий год.
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Губернатор поблагодарил Павла Косова за активную поддержку региона, участие в решении вопросов рязанских сельхозтоваропроизводителей и в региональном агропромышленном форуме.
"Регион в прошлом году занял первое место в стране по объемам поддержки вашей компании, нам было поставлено больше всего техники. Это позволило серьезно продвинуться вперед в развитии АПК. На текущий год у нас тоже большие совместные планы. Рассчитываем в этой работе на вашу поддержку", – сказал Павел Малков.
Он отметил, что многолетнее сотрудничество компании с Рязанской областью имеет серьезные результаты. АО "Росагролизинг" инвестировало в развитие АПК региона более 17 миллиардов рублей. Поставлено свыше 2,7 тысячи единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. В числе направлений взаимодействия также финансирование лизинга племенных животных, жилых домов, строительство перерабатывающих заводов.
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Павел Косов подчеркнул, что Рязанская область является сегодня одним из основных партнеров компании. По его словам, почти вся переданная региону в лизинг техника произведена лидерами отечественного и белорусского сельхозмашиностроения.
"В прошлом году Рязанская область показала колоссальный результат: стала первой в рейтинге регионов по направленным "Росагролизингом" инвестициям. Они составили 6,3 миллиарда рублей", – заявил Павел Косов.
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