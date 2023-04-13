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Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения - РИА Новости, 13.04.2023
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17:53 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/lavrov-1865128143.html
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения - РИА Новости, 13.04.2023
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Хиной Раббани Кхар на полях четвертой министерской конференции стран-соседей... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:53
2023-04-13T17:53
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Хиной Раббани Кхар на полях четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана состояние отношений двух стран и договорились о расширении сотрудничества, заявили в четверг в МИД РФ. "Стороны обсудили состояние российско-пакистанских отношений, региональную и международную проблематику. Подтвердили нацеленность на укрепление конструктивного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Обсудили положение дел в Афганистане", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. "Дали высокую оценку взаимодействию России и Пакистана на мировой арене, в том числе на таких авторитетных многосторонних площадках, как ООН и ШОС", - добавили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами.
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цены на нефть, россия, пакистан, афганистан, сергей лавров, шос, оон
Цены на нефть, Россия, Пакистан, Афганистан, Сергей Лавров, ШОС, ООН
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Хиной Раббани Кхар состояние двусторонних отношений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Хиной Раббани Кхар на полях четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана состояние отношений двух стран и договорились о расширении сотрудничества, заявили в четверг в МИД РФ.
"Стороны обсудили состояние российско-пакистанских отношений, региональную и международную проблематику. Подтвердили нацеленность на укрепление конструктивного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Обсудили положение дел в Афганистане", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
"Дали высокую оценку взаимодействию России и Пакистана на мировой арене, в том числе на таких авторитетных многосторонних площадках, как ООН и ШОС", - добавили в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере
30 января, 12:21
 
Цены на нефтьРоссияПакистанАфганистанСергей ЛавровШОСООН
 
 
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