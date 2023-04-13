https://ria.ru/20230413/lavrov-1865128143.html
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения - РИА Новости, 13.04.2023
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Хиной Раббани Кхар на полях четвертой министерской конференции стран-соседей... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:53
2023-04-13T17:53
2023-04-13T17:53
цены на нефть
россия
пакистан
афганистан
сергей лавров
шос
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855433976_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_db1e50740b065045cc441dbdb61b8217.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Хиной Раббани Кхар на полях четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана состояние отношений двух стран и договорились о расширении сотрудничества, заявили в четверг в МИД РФ. "Стороны обсудили состояние российско-пакистанских отношений, региональную и международную проблематику. Подтвердили нацеленность на укрепление конструктивного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Обсудили положение дел в Афганистане", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. "Дали высокую оценку взаимодействию России и Пакистана на мировой арене, в том числе на таких авторитетных многосторонних площадках, как ООН и ШОС", - добавили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами.
https://ria.ru/20230130/energetika-1848364500.html
россия
пакистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855433976_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_3f3b6f3a37130a3c303db615bd0d3266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, пакистан, афганистан, сергей лавров, шос, оон
Цены на нефть, Россия, Пакистан, Афганистан, Сергей Лавров, ШОС, ООН
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Хиной Раббани Кхар состояние двусторонних отношений