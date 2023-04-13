https://ria.ru/20230413/lavrov-1865128143.html

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения - РИА Новости, 13.04.2023

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана двусторонние отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Хиной Раббани Кхар на полях четвертой министерской конференции стран-соседей... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:53

2023-04-13T17:53

2023-04-13T17:53

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Хиной Раббани Кхар на полях четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана состояние отношений двух стран и договорились о расширении сотрудничества, заявили в четверг в МИД РФ. "Стороны обсудили состояние российско-пакистанских отношений, региональную и международную проблематику. Подтвердили нацеленность на укрепление конструктивного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Обсудили положение дел в Афганистане", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. "Дали высокую оценку взаимодействию России и Пакистана на мировой арене, в том числе на таких авторитетных многосторонних площадках, как ООН и ШОС", - добавили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами.

https://ria.ru/20230130/energetika-1848364500.html

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цены на нефть, россия, пакистан, афганистан, сергей лавров, шос, оон