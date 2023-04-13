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Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/lavrov-1865025741.html
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.04.2023
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган на встрече в Самарканде обменялись оценками положения дел на Украине и вокруг нее, говорится в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:54
2023-04-13T12:54
специальная военная операция на украине
цены на нефть
россия
украина
афганистан
цинь ган
сергей лавров
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган на встрече в Самарканде обменялись оценками положения дел на Украине и вокруг нее, говорится в сообщении российского дипведомства. Встреча прошла на полях министерской конференции стран-соседей Афганистана. "Рассмотрен ряд актуальных проблем региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и Центральной Азии, а также интеграционные процессы на евразийском пространстве. Стороны обменялись оценками текущего положения дел на Украине и вокруг нее", - заявили в МИД РФ. Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, указали в ведомстве. "Стороны отметили высокую степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам. Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений", - отмечается в сообщении МИД.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858507633.html
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цены на нефть, россия, украина, афганистан, цинь ган, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Россия, Украина, Афганистан, Цинь Ган, Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Украине

Глава МИД Лавров обсудил с китайским коллегой Цинь Ганом ситуацию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Цинь Ган
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Цинь Ган
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган на встрече в Самарканде обменялись оценками положения дел на Украине и вокруг нее, говорится в сообщении российского дипведомства.
Встреча прошла на полях министерской конференции стран-соседей Афганистана.
"Рассмотрен ряд актуальных проблем региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и Центральной Азии, а также интеграционные процессы на евразийском пространстве. Стороны обменялись оценками текущего положения дел на Украине и вокруг нее", - заявили в МИД РФ.
Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, указали в ведомстве.
"Стороны отметили высокую степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам. Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений", - отмечается в сообщении МИД.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьРоссияУкраинаАфганистанЦинь ГанСергей Лавров
 
 
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