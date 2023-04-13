https://ria.ru/20230413/latviya-1865022220.html

Посольство России прокомментировало данные о латвийских военных на Украине

Посольство России прокомментировало данные о латвийских военных на Украине - РИА Новости, 13.04.2023

Посольство России прокомментировало данные о латвийских военных на Украине

В посольстве России в Риге усомнились, что латвийские военные на Украине выполняют лишь "вспомогательные функции", поскольку Латвия активно посылала Киеву... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:43

2023-04-13T12:43

2023-04-13T12:43

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В посольстве России в Риге усомнились, что латвийские военные на Украине выполняют лишь "вспомогательные функции", поскольку Латвия активно посылала Киеву оружие и одной из первых легализовала отправку добровольцев на Украину. Ранее в СМИ появилась информация из якобы секретных документов Пентагона о присутствии на Украине групп войск специального назначения из США и ряда европейских стран, в том числе о 17 военных из Латвии. Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине, но заявило, что они не участвуют в боевых действиях, а выполняют "определенные вспомогательные функции". "Принимая во внимание безудержную накачку Ригой киевского режима различными видами смертоносных вооружений, которые впоследствии применяются в отношении гражданского населения, в версию о "миролюбивом" характере миссии латвийских военных на территории этой страны и выполнении ими якобы исключительно "вспомогательных функций" что-то верится с трудом", - говорится в комментарии посольства в телеграм-канале. В дипмиссии напомнили, что "Латвия одной из первых легализовала "рекрутинг" и отправку живой силы на Украину - в зону боевых действий и прочно закрепилась в числе лидеров по объему военных поставок, которые давно перевалили за 1% от национального ВВП республики". Латвия в начале февраля 2022 года передала Киеву системы противовоздушной обороны Stinger. После начала российской спецоперации на Украине Латвия направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Рига передала Киеву 4 вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но не собрала нужной суммы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20221228/kiev-1841792272.html

https://ria.ru/20230304/samolety-1855893371.html

https://ria.ru/20221129/aerodromy-1835146584.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, латвия, нато, ситуация в днр и лнр