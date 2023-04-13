https://ria.ru/20230413/kuant-1865087613.html

Умерла британский модельер Мэри Куант

Умерла британский модельер Мэри Куант - РИА Новости, 13.04.2023

Умерла британский модельер Мэри Куант

Создательница мини-юбок британский дизайнер Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на ее семью. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:51

2023-04-13T15:51

2023-04-13T16:46

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Создательница мини-юбок британский дизайнер Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на ее семью. "Скончалась дизайнер Мэри Куант", - сообщает телеканал. Куант родилась в Лондоне в 1930-м году в семье учителей. Именно Куант была дизайнером, которая ввела в моду ношение мини-юбок и коротких шортов. В 1957 году они с мужем открыли бутик в Лондоне, который быстро стал популярным и позволил им в будущем расширить продажи в Европе и США. Помимо дизайна одежды Куант также занималась производством очков и косметики.

https://ria.ru/20230215/moda-1851681706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лондон, европа, сша