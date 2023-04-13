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Умерла британский модельер Мэри Куант - РИА Новости, 13.04.2023
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Культура
 
15:51 13.04.2023 (обновлено: 16:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/kuant-1865087613.html
Умерла британский модельер Мэри Куант
Умерла британский модельер Мэри Куант - РИА Новости, 13.04.2023
Умерла британский модельер Мэри Куант
Создательница мини-юбок британский дизайнер Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на ее семью. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:51
2023-04-13T16:46
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Создательница мини-юбок британский дизайнер Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на ее семью. "Скончалась дизайнер Мэри Куант", - сообщает телеканал. Куант родилась в Лондоне в 1930-м году в семье учителей. Именно Куант была дизайнером, которая ввела в моду ношение мини-юбок и коротких шортов. В 1957 году они с мужем открыли бутик в Лондоне, который быстро стал популярным и позволил им в будущем расширить продажи в Европе и США. Помимо дизайна одежды Куант также занималась производством очков и косметики.
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в мире, лондон, европа, сша
В мире, Лондон, Европа, США, Культура
Умерла британский модельер Мэри Куант

Создательница мини-юбки британский дизайнер Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет

© AP Photo / Anne PurkissБританский дизайнер Мэри Куант
Британский дизайнер Мэри Куант - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Anne Purkiss
Британский дизайнер Мэри Куант. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Создательница мини-юбок британский дизайнер Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на ее семью.
"Скончалась дизайнер Мэри Куант", - сообщает телеканал.
Куант родилась в Лондоне в 1930-м году в семье учителей. Именно Куант была дизайнером, которая ввела в моду ношение мини-юбок и коротких шортов. В 1957 году они с мужем открыли бутик в Лондоне, который быстро стал популярным и позволил им в будущем расширить продажи в Европе и США. Помимо дизайна одежды Куант также занималась производством очков и косметики.
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