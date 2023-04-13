https://ria.ru/20230413/kredit-1864994505.html

Более 100 компаний высокотеха получили льготные кредиты в МСП Банке

Более 100 компаний высокотеха получили льготные кредиты в МСП Банке - РИА Новости, 13.04.2023

Более 100 компаний высокотеха получили льготные кредиты в МСП Банке

За год действия правительственной программы "Взлет — от стартапа до IPO" 113 высокотехнологичных компаний заключили кредитные договоры с МСП Банком на общую... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:16

2023-04-13T11:16

2023-04-13T11:16

корпорация мсп

мсп банк

александр исаевич

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За год действия правительственной программы "Взлет — от стартапа до IPO" 113 высокотехнологичных компаний заключили кредитные договоры с МСП Банком на общую сумму более 18 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Оператором программы является Корпорация МСП, которая осуществляет кредитование по льготной ставке 3% годовых через свой дочерний МСП Банк."Программа льготного кредитования в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" предоставляет технологическому предпринимателю дешевое финансирование оборотной деятельности, что особенно важно в моменты перестроения глобальных кооперационных цепочек и обеспечения импортозамещения. Сейчас порядка 80% получателей поддержки обращаются именно за таким видом финансирования. В результате у бизнеса расширяется горизонт планирования, сокращаются время и ресурсы, необходимые для вывода новой продукции на рынок", - отметил замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, слова которого приводит пресс-служба министерства.Сообщается, что лидерами по количеству обращений стали предприниматели, занимающиеся научными исследованиями, разработкой и производством машин и оборудования, разработкой компьютерного программного обеспечения."Мы хорошо понимаем, что для такого бизнеса крайне важна возможность привлечения доступного финансирования. Это касается не только стоимости займа, но и процесса его получения. Проанализировав пожелания предпринимателей — участников программы "Взлет — от стартапа до IPO" 2022 года, мы существенно упростили условия кредитования. Сокращен перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта, сняты ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы, пересмотрены условия расчета темпов роста выручки для заявителя", — отметил председатель набсовета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба банка.Среди предприятий, получивших льготные кредиты МСП Банка, компания "ЦМИ МГУ" (Москва), которая направит кредитные средства в объеме 470 миллионов рублей на научно-исследовательские работы на морском шельфе. В свою очередь, поставщик аналитического и измерительного оборудования "Хромос Инжиниринг" получила кредит на 500 миллионов рублей, а создатель инновационной сварочной проволоки "Авиаль" - 150 миллионов рублей. Льготное финансирование получили также изготовитель биопрепаратов и биоудобрений "НВП Башинком" из Башкирии и челябинское предприятие СКБ "Индукция".На меры поддержки в рамках проекта "Взлет — от стартапа до IPO", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, могут рассчитывать МСП-компании, задействованные в 16 приоритетных направлениях: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика. Подать заявку на участие можно через Цифровую платформу МСП.РФ.

https://ria.ru/20230412/kmsp-1864782659.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, россия