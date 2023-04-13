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Вучич заявил, что любые столкновения в Косово будут конфликтом с НАТО - РИА Новости, 13.04.2023
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17:32 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kosovo-1865122371.html
Вучич заявил, что любые столкновения в Косово будут конфликтом с НАТО
Вучич заявил, что любые столкновения в Косово будут конфликтом с НАТО - РИА Новости, 13.04.2023
Вучич заявил, что любые столкновения в Косово будут конфликтом с НАТО
Любой вооруженный конфликт в Косово и Метохии стал бы для Белграда конфликтом с НАТО, не только с косовоалбанскими властями в Приштине, заявил президент Сербии... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:32
2023-04-13T17:32
в мире
косово
сербия
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Любой вооруженный конфликт в Косово и Метохии стал бы для Белграда конфликтом с НАТО, не только с косовоалбанскими властями в Приштине, заявил президент Сербии Александр Вучич. Президент Сербии в четверг встретился с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. После трех часов обсуждения были приняты несколько пунктов программы дальнейших действий правительства и местных жителей. Вучич заявил собравшимся, что применение силы властями Сербии в Косово и Метохии в ответ на провокации Приштины в настоящий момент не является решением. "Не упускайте из вида, что любой конфликт будет конфликтом с НАТО, не с Приштиной. И это не надо скрывать от людей, они должны это знать. Думаете, нам это нужно? Я так не думаю", - подчеркнул сербский лидер. Президент Сербии во вторник оповестил главу миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK) Каролину Зияде о сложной ситуации с безопасностью в Косово. Они обсудили доклад о работе миссии ООН в Косово, который будет представлен Совбезу 27 апреля. Вучич провел в минувшую пятницу в Белграде встречу с политическими представителями косовских сербов. Затем он сообщил, что сербы не будут участвовать 23 апреля на муниципальных выборах на севере Косово и Метохии, а "политика Приштины служит этнической очистке населенных сербами районов края". На очередном раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование Сообщества сербских общин. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда. Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR). В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
https://ria.ru/20230401/kosovo-1862348040.html
https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html
https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860385175.html
https://ria.ru/20220702/serbiya-1799807025.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, нато
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, НАТО
Вучич заявил, что любые столкновения в Косово будут конфликтом с НАТО

Вучич заявил, что любой конфликт в Косово станет для Белграда противостоянием всей НАТО

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Любой вооруженный конфликт в Косово и Метохии стал бы для Белграда конфликтом с НАТО, не только с косовоалбанскими властями в Приштине, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии в четверг встретился с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. После трех часов обсуждения были приняты несколько пунктов программы дальнейших действий правительства и местных жителей.
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Вучич предупредил о последствиях вхождения СБК на север края
1 апреля, 13:50
Вучич заявил собравшимся, что применение силы властями Сербии в Косово и Метохии в ответ на провокации Приштины в настоящий момент не является решением. "Не упускайте из вида, что любой конфликт будет конфликтом с НАТО, не с Приштиной. И это не надо скрывать от людей, они должны это знать. Думаете, нам это нужно? Я так не думаю", - подчеркнул сербский лидер.
Президент Сербии во вторник оповестил главу миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK) Каролину Зияде о сложной ситуации с безопасностью в Косово. Они обсудили доклад о работе миссии ООН в Косово, который будет представлен Совбезу 27 апреля.
Вучич провел в минувшую пятницу в Белграде встречу с политическими представителями косовских сербов. Затем он сообщил, что сербы не будут участвовать 23 апреля на муниципальных выборах на севере Косово и Метохии, а "политика Приштины служит этнической очистке населенных сербами районов края".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году
24 марта, 22:30
На очередном раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование Сообщества сербских общин. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда.
Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR).
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Посол США надеется, что сербы "забудут обиду" на бомбардировки НАТО
24 марта, 14:23
В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО"
2 июля 2022, 17:41
 
В миреКосовоСербияАлександр ВучичНАТО
 
 
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