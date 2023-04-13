https://ria.ru/20230413/kosovo-1865088372.html
Вучич заявил, что применение силы Белградом в Косово не является решением
Вучич заявил, что применение силы Белградом в Косово не является решением - РИА Новости, 13.04.2023
Вучич заявил, что применение силы Белградом в Косово не является решением
Применение силы властями Сербии на территории Косово и Метохии в ответ на провокации Приштины в настоящий момент не является решением, заявил сербский президент РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:52
2023-04-13T15:52
2023-04-13T15:52
в мире
сербия
косово
александр вучич
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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Применение силы властями Сербии на территории Косово и Метохии в ответ на провокации Приштины в настоящий момент не является решением, заявил сербский президент Александр Вучич. Полиция самопровозглашенной республики Косово обстреляла автомобиль и ранила местного серба в ночь на вторник на севере края. Инцидент произошел в районе Бистрицкого моста на трассе Лепосавич - Звечан. Предположительно, по автомобилю пострадавшего Милана Йовановича из Звечана открыли огонь члены спецподразделения ROSU косовского "МВД". Пуля попала в правую часть грудной клетки, он был прооперирован и проходит лечение в отделении интенсивной терапии Клиническо-больничного центра Косовска-Митровицы. Президент Сербии в четверг встретился с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. "Знаю, что вы ожидаете и просите от меня, хотя и не хотите сказать вслух, чтобы меня, своего президента и свое государство, не поставить в тяжелое положение. Знаю, что единственная новость, которая бы вас обрадовала, это о том, что сербская армия войдет в Косово и Метохию, и знаю, что вас все остальное намного меньше интересует, лишь тогда бы вы ощутили себя в безопасности", - заявил Вучич под аплодисменты зала. "В настоящий момент я – президент и главнокомандующий вооруженных сил, которые намного сильнее, чем были ранее. Не думаю, что в данный момент это – решение. Думаю, что политика, которую проводим, не должна быть политикой потакания, но должна быть политикой ответственности и заботы", - указал сербский лидер. Он напомнил, что в ходе прошлого обострения на встрече с косовскими сербами в Рашке "едва упросил людей уйти с баррикад, зная, что в тот вечер буду самым обруганным человеком на планете Земля". "Мы должны ждать и ждать, строить Сербию, а если будут очевидно и открыто изгонять сербов, все что могу сказать – мы этого не допустим и этого не произойдет", - подчеркнул Вучич. Он уточнил, что говорит с полным осознанием ответственности и сделает все, чтобы этого не произошло, но если нападут, не станет колебаться.
https://ria.ru/20230406/neytralitet-1863624542.html
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в мире, сербия, косово, александр вучич, белград (город)
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Белград (город)
Вучич заявил, что применение силы Белградом в Косово не является решением
Вучич: применение силы Белградом в Косово сейчас не является решением
БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Применение силы властями Сербии на территории Косово и Метохии в ответ на провокации Приштины в настоящий момент не является решением, заявил сербский президент Александр Вучич.
Полиция самопровозглашенной республики Косово обстреляла автомобиль и ранила местного серба в ночь на вторник на севере края. Инцидент произошел в районе Бистрицкого моста на трассе Лепосавич - Звечан. Предположительно, по автомобилю пострадавшего Милана Йовановича из Звечана открыли огонь члены спецподразделения ROSU косовского "МВД". Пуля попала в правую часть грудной клетки, он был прооперирован и проходит лечение в отделении интенсивной терапии Клиническо-больничного центра Косовска-Митровицы
.
Президент Сербии в четверг встретился с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией.
"Знаю, что вы ожидаете и просите от меня, хотя и не хотите сказать вслух, чтобы меня, своего президента и свое государство, не поставить в тяжелое положение. Знаю, что единственная новость, которая бы вас обрадовала, это о том, что сербская армия войдет в Косово и Метохию, и знаю, что вас все остальное намного меньше интересует, лишь тогда бы вы ощутили себя в безопасности", - заявил Вучич под аплодисменты зала.
"В настоящий момент я – президент и главнокомандующий вооруженных сил, которые намного сильнее, чем были ранее. Не думаю, что в данный момент это – решение. Думаю, что политика, которую проводим, не должна быть политикой потакания, но должна быть политикой ответственности и заботы", - указал сербский лидер.
Он напомнил, что в ходе прошлого обострения на встрече с косовскими сербами в Рашке "едва упросил людей уйти с баррикад, зная, что в тот вечер буду самым обруганным человеком на планете Земля".
"Мы должны ждать и ждать, строить Сербию, а если будут очевидно и открыто изгонять сербов, все что могу сказать – мы этого не допустим и этого не произойдет", - подчеркнул Вучич. Он уточнил, что говорит с полным осознанием ответственности и сделает все, чтобы этого не произошло, но если нападут, не станет колебаться.
Вучич заявил об отсутствии гарантий сохранения нейтралитета Сербии