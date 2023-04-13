https://ria.ru/20230413/kosovo-1865062328.html

Вучич прокомментировал реакцию Запада на ранение серба в Косово

Вучич прокомментировал реакцию Запада на ранение серба в Косово - РИА Новости, 13.04.2023

Вучич прокомментировал реакцию Запада на ранение серба в Косово

Отдельные послы государств Запада в Приштине лицемерно назвали "инцидентом" ранение серба в Косово силовиками, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:49

2023-04-13T14:49

2023-04-13T14:49

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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Отдельные послы государств Запада в Приштине лицемерно назвали "инцидентом" ранение серба в Косово силовиками, заявил президент Сербии Александр Вучич. Полиция самопровозглашенной республики Косово обстреляла автомобиль и ранила местного серба в ночь на вторник на севере края. Инцидент произошел в районе Бистрицкого моста на трассе Лепосавич - Звечан. Предположительно, по автомобилю пострадавшего Милана Йовановича из Звечана открыли огонь члены спецподразделения ROSU косовского "МВД". Пуля попала в правую часть грудной клетки, он был прооперирован и лечится в отделении интенсивной терапии Клиническо-больничного центра Косовска-Митровицы. Президент Сербии в четверг проводит встречу с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. По его словам, причиной стрельбы стало то, что пострадавший вез купленные в центральной Сербии кастрюли и посуду для продажи на рынке в Косовска-Митровице. "Из-за этого ранен, можете подумать. Какой грех в XXI веке, чтобы лицемерно отдельные западные послы сказали, что это инцидент, и не очень хорошо, что это произошло", - указал сербский лидер и добавил, что с момента прихода Курти к власти в марте 2021 года произошло наибольшее число таких "инцидентов", потому что Приштина не хочет формировать Сообщество сербских общин в крае. Принято решение, что Белград увеличивает социальные выплаты безработным сербам в Косово, молодым семьям, субсидии для женщин-предпринимателей, а также выделяет средства на строительство и ремонт дорожной и другой инфраструктуры – всего на 28 миллионов евро. Также принято решение о трудоустройстве 50 новых докторов и 50 медсестер в медучреждениях сербских районов в Косово и Метохии. Партия косовских сербов "Сербский список" во вторник обвинила силовые структуры самопровозглашенной республики Косово в попытке убийства местного серба в ночь на вторник и потребовала их вывода с севера края. Сотни местных жителей в среду вышли на мирный протест на месте инцидента с плакатами "Европа, в нас стреляют", "Вам здесь не место", "Честен, порядочен, но ранен". Они начали сбор подписей под петицией об отводе специальных подразделений полиции самопровозглашенной республики Косово с севера края. Миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) в среду осудила инцидент со стрельбой и ранением серба на севере края, потребовав расследовать происшествие. Ранее с осуждением инцидента также выступило посольство США в Приштине. По данным СМИ, четверо сотрудников косовской полиции, которые дежурили у Бистрицкого моста в ночь понедельника, задержаны на 48 часов, они подозреваются в "попытке убийства" и "несообщении о преступлении".

https://ria.ru/20230412/serby-1864880404.html

https://ria.ru/20230408/urok-1863817821.html

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в мире, приштина, александр вучич, нато, косово, сербия