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В Москве за сутки госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2023
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11:18 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864995455.html
В Москве за сутки госпитализировали 130 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 130 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлен 1171 случай COVID, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:18
2023-04-13T11:18
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1171 случай COVID, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне было выявлено 1292 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 492 508 случаев коронавируса, выздоровели 3 301 192 человека, умерли 48 561 человек.
https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864990110.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 130 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1171 новый случай COVID-19, умерли восемь человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения больницы
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения больницы - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1171 случай COVID, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
«
"Выявлено случаев за сутки - 1171, госпитализировано - 130 человек, выздоровели - 1142 человека, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1292 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 492 508 случаев коронавируса, выздоровели 3 301 192 человека, умерли 48 561 человек.
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