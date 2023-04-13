https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864995455.html

В Москве за сутки госпитализировали 130 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 130 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлен 1171 случай COVID, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:18

2023-04-13T11:18

2023-04-13T11:18

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1171 случай COVID, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне было выявлено 1292 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 492 508 случаев коронавируса, выздоровели 3 301 192 человека, умерли 48 561 человек.

https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864990110.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса