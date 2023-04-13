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В России за сутки госпитализировали 1116 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2023
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11:13 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864992871.html
В России за сутки госпитализировали 1116 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1116 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1116 пациентов с COVID-19
Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:13
2023-04-13T11:13
здоровье - общество
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1116 человек, на 11,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 41 регионе, в остальных 14 субъектах ситуация осталась без изменений.
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здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1116 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 7892 новых случая COVID-19, умерли 37 человек

© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1116 человек, на 11,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 41 регионе, в остальных 14 субъектах ситуация осталась без изменений.
«
"Выздоровело за сутки 9 818 человек, или на 11,9% меньше в сравнении с 12 апреля 2023 года. Выявлено 7 892 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
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