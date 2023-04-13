https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864992871.html
В России за сутки госпитализировали 1116 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1116 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1116 пациентов с COVID-19
Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:13
2023-04-13T11:13
2023-04-13T11:13
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1116 человек, на 11,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 41 регионе, в остальных 14 субъектах ситуация осталась без изменений.
https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864990110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1116 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 7892 новых случая COVID-19, умерли 37 человек