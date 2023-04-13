https://ria.ru/20230413/kontrakt-1865152092.html

Волонтеры помогают в работе Единого центра отбора на контракт в Москве

Волонтеры помогают в работе Единого центра отбора на контракт в Москве - РИА Новости, 13.04.2023

Волонтеры помогают в работе Единого центра отбора на контракт в Москве

Столичные волонтёры ежедневно помогают в работе Единого центра отбора на контрактную службу, рассказал в четверг РИА Новости Александр Ксенофонтов -... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:33

2023-04-13T18:33

2023-04-13T18:33

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москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Столичные волонтёры ежедневно помогают в работе Единого центра отбора на контрактную службу, рассказал в четверг РИА Новости Александр Ксенофонтов - представитель "Волонтеров Москвы". Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве по адресу: улица Яблочкова, 5, строение 1. Сюда могут обратиться все желающие заключить контракт в возрасте от 18 до 60 лет. По словам волонтера, в пункт обращаются москвичи, жители регионов России, а также граждане дружественных стран. Как отметил волонтер, основная мотивация кандидатов-россиян - защищать Родину, а что до иностранцев, то они "хотят поддержать Россию как страну своего постоянного проживания". Единый пункт отбора работает без выходных, с девяти утра до восьми вечера. Желающих встречают волонтеры и направляют на анкетирование. Далее кандидаты занимают электронную очередь, проходят в зал ожидания, после - к специалистам для предоставления необходимых документов. "У нас многофункциональный центр: сюда приходят записаться на контрактную службу, также отсюда и убывают к местам несения службы", - добавил Ксенофонтов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, вооруженные силы рф, безопасность