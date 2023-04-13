https://ria.ru/20230413/kontrakt-1865083198.html

Военный рассказал о процедуре оформления на контракт в Едином центре отбора

Военный рассказал о процедуре оформления на контракт в Едином центре отбора - РИА Новости, 13.04.2023

Военный рассказал о процедуре оформления на контракт в Едином центре отбора

Менее недели уходит на оформление на службу по контракту в ВС РФ в Едином центре отбора на контрактную службу, открывшемся 27 марта в Москве, рассказал РИА... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:40

2023-04-13T15:40

2023-04-13T15:55

россия

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Менее недели уходит на оформление на службу по контракту в ВС РФ в Едином центре отбора на контрактную службу, открывшемся 27 марта в Москве, рассказал РИА Новости кандидат на прохождение военной службы по контракту в ВС РФ Артем. "Процедура [отбора] заняла около 4 часов. Полностью пройден был профотбор и медкомиссия. Уже 11-го числа - меньше недели прошло - произошел звонок-вызов о прибытии с вещами для отправки уже в распределительный центр", - рассказал он. По его словам, ранее он проходил службу в системе МВД России, решил подписать контракт с Вооруженными силами из патриотических соображений. "Воспитывался в достаточно патриотической семье. Родные и близкие меня поддержали все, отнеслись с уважением к моему решению", - рассказал Артем о своей мотивации. Кроме того, среди его коллег есть те, кто добровольно или по мобилизации уже служит в ВС РФ.

https://ria.ru/20230410/kontraktniki-1864346818.html

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