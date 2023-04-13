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Военный рассказал о процедуре оформления на контракт в Едином центре отбора - РИА Новости, 13.04.2023
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15:40 13.04.2023 (обновлено: 15:55 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/kontrakt-1865083198.html
Военный рассказал о процедуре оформления на контракт в Едином центре отбора
Военный рассказал о процедуре оформления на контракт в Едином центре отбора - РИА Новости, 13.04.2023
Военный рассказал о процедуре оформления на контракт в Едином центре отбора
Менее недели уходит на оформление на службу по контракту в ВС РФ в Едином центре отбора на контрактную службу, открывшемся 27 марта в Москве, рассказал РИА... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:40
2023-04-13T15:55
россия
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Менее недели уходит на оформление на службу по контракту в ВС РФ в Едином центре отбора на контрактную службу, открывшемся 27 марта в Москве, рассказал РИА Новости кандидат на прохождение военной службы по контракту в ВС РФ Артем. "Процедура [отбора] заняла около 4 часов. Полностью пройден был профотбор и медкомиссия. Уже 11-го числа - меньше недели прошло - произошел звонок-вызов о прибытии с вещами для отправки уже в распределительный центр", - рассказал он. По его словам, ранее он проходил службу в системе МВД России, решил подписать контракт с Вооруженными силами из патриотических соображений. "Воспитывался в достаточно патриотической семье. Родные и близкие меня поддержали все, отнеслись с уважением к моему решению", - рассказал Артем о своей мотивации. Кроме того, среди его коллег есть те, кто добровольно или по мобилизации уже служит в ВС РФ.
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Военный рассказал о процедуре оформления на контракт в Едином центре отбора

Военный рассказал, что оформление на контракт в Едином центре отбора длится меньше недели

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Менее недели уходит на оформление на службу по контракту в ВС РФ в Едином центре отбора на контрактную службу, открывшемся 27 марта в Москве, рассказал РИА Новости кандидат на прохождение военной службы по контракту в ВС РФ Артем.
"Процедура [отбора] заняла около 4 часов. Полностью пройден был профотбор и медкомиссия. Уже 11-го числа - меньше недели прошло - произошел звонок-вызов о прибытии с вещами для отправки уже в распределительный центр", - рассказал он.
По его словам, ранее он проходил службу в системе МВД России, решил подписать контракт с Вооруженными силами из патриотических соображений.
"Воспитывался в достаточно патриотической семье. Родные и близкие меня поддержали все, отнеслись с уважением к моему решению", - рассказал Артем о своей мотивации.
Кроме того, среди его коллег есть те, кто добровольно или по мобилизации уже служит в ВС РФ.
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