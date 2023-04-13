https://ria.ru/20230413/konferentsiya-1865165927.html

Конференция НАТО по контролю над вооружениями пройдет с 17 по 20 апреля

Конференция НАТО по контролю над вооружениями пройдет с 17 по 20 апреля - РИА Новости, 13.04.2023

Конференция НАТО по контролю над вооружениями пройдет с 17 по 20 апреля

18-я ежегодная конференция НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения, которую организует... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:22

2023-04-13T19:22

2023-04-13T19:22

в мире

сша

вашингтон (штат)

йенс столтенберг

государственный департамент сша

северная америка

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_24087fc0243a772a20050d0e8bd965fd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. 18-я ежегодная конференция НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения, которую организует Североатлантический альянс и Госдепартамент США, пройдет 17-20 апреля в Вашингтоне, говорится в распространенном заявлении альянса. Сообщается, что генсек организации Йенс Столтенберг выступит с приветственной речью к участникам конференции 18 апреля. В документе подчеркивается, что конференция "предоставляет возможность официальным лицам в неформальной обстановке обсудить угрозы оружия массового уничтожения, она регулярно собирает более 150 участников из порядка пятидесяти стран". Указывается также, что в этом году конференция впервые пройдет в Северной Америке.

https://ria.ru/20230413/nato-1865114251.html

сша

вашингтон (штат)

северная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), йенс столтенберг, государственный департамент сша, северная америка, нато