https://ria.ru/20230413/konferentsiya-1865165927.html
Конференция НАТО по контролю над вооружениями пройдет с 17 по 20 апреля
Конференция НАТО по контролю над вооружениями пройдет с 17 по 20 апреля - РИА Новости, 13.04.2023
Конференция НАТО по контролю над вооружениями пройдет с 17 по 20 апреля
18-я ежегодная конференция НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения, которую организует... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:22
2023-04-13T19:22
2023-04-13T19:22
в мире
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вашингтон (штат)
йенс столтенберг
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северная америка
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. 18-я ежегодная конференция НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения, которую организует Североатлантический альянс и Госдепартамент США, пройдет 17-20 апреля в Вашингтоне, говорится в распространенном заявлении альянса. Сообщается, что генсек организации Йенс Столтенберг выступит с приветственной речью к участникам конференции 18 апреля. В документе подчеркивается, что конференция "предоставляет возможность официальным лицам в неформальной обстановке обсудить угрозы оружия массового уничтожения, она регулярно собирает более 150 участников из порядка пятидесяти стран". Указывается также, что в этом году конференция впервые пройдет в Северной Америке.
https://ria.ru/20230413/nato-1865114251.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), йенс столтенберг, государственный департамент сша, северная америка, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, Государственный департамент США, Северная Америка, НАТО
Конференция НАТО по контролю над вооружениями пройдет с 17 по 20 апреля
Ежегодная конференция НАТО по контролю над вооружениями пройдет с 17 по 20 апреля в США