США выставляют Украину автором кибератак на Россию, заявила ФСБ

В попытках скрыть причастность к кибератакам на РФ США стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:11

россия

сша

фсб

безопасность

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В попытках скрыть причастность к кибератакам на РФ США стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "С целью сокрытия своей причастности Вашингтон стремится представить "автором" кибератак исключительно Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы", - говорится в сообщении.

2023

Новости

россия, сша, фсб, безопасность