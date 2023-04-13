https://ria.ru/20230413/kavkaz-1865071247.html

Патрушев назвал причину распространения экстремизма на Северном Кавказе

Патрушев назвал причину распространения экстремизма на Северном Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023

Патрушев назвал причину распространения экстремизма на Северном Кавказе

Низкий уровень жизни местного населения, неблагоустроенный быт и коррупция входят в число факторов, которые по-прежнему способствуют распространению идей... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:06

2023-04-13T15:06

2023-04-13T15:06

северный кавказ

россия

нальчик

николай патрушев

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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Низкий уровень жизни местного населения, неблагоустроенный быт и коррупция входят в число факторов, которые по-прежнему способствуют распространению идей экстремизма на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он призвал руководителей регионов СКФО "обратить особое внимание на выработку и реализацию совместно с федеральными органами исполнительной власти мер, направленных на устранение указанных проблем". "Следует активнее создавать условия для развития человеческого капитала, обеспечить трудовую занятость населения, достойную заработную плату, выстраивать социально ориентированную экономику", - добавил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20230131/zakon-1848716297.html

северный кавказ

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нальчик

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северный кавказ, россия, нальчик, николай патрушев