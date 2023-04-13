https://ria.ru/20230413/kavkaz-1865071247.html
Патрушев назвал причину распространения экстремизма на Северном Кавказе
Патрушев назвал причину распространения экстремизма на Северном Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023
Патрушев назвал причину распространения экстремизма на Северном Кавказе
Низкий уровень жизни местного населения, неблагоустроенный быт и коррупция входят в число факторов, которые по-прежнему способствуют распространению идей... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:06
2023-04-13T15:06
2023-04-13T15:06
северный кавказ
россия
нальчик
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Низкий уровень жизни местного населения, неблагоустроенный быт и коррупция входят в число факторов, которые по-прежнему способствуют распространению идей экстремизма на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он призвал руководителей регионов СКФО "обратить особое внимание на выработку и реализацию совместно с федеральными органами исполнительной власти мер, направленных на устранение указанных проблем". "Следует активнее создавать условия для развития человеческого капитала, обеспечить трудовую занятость населения, достойную заработную плату, выстраивать социально ориентированную экономику", - добавил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230131/zakon-1848716297.html
северный кавказ
россия
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, россия, нальчик, николай патрушев
Северный Кавказ, Россия, Нальчик, Николай Патрушев
Патрушев назвал причину распространения экстремизма на Северном Кавказе
Патрушев: низкий уровень жизни все еще подпитывает экстремизм на Северном Кавказе